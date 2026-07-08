No tires los ovillos de estambre, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer un bonito adorno para tu hogar
Con un marco, estambre de colores y pocos materiales, puedes transformar los ovillos que ya no usas en un cuadro decorativo artesanal para darle un toque cálido y original a cualquier ambiente. Solo sigue estos pasos.
Los ovillos de estambre que quedaron de proyectos anteriores no tienen por qué terminar olvidados en un cajón. Con ellos puedes crear un bonito cuadro decorativo utilizando un marco de madera o cartón. Guarda esta idea de manualidad sencilla, económica y perfecta para personalizar la decoración de tu hogar.
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El reciclaje creativo o upcycling permite dar una segunda vida a materiales que aún tienen mucho potencial. En este caso, el estambre se convierte en el protagonista de una pieza decorativa hecha a mano, ideal para colocar en la sala, el dormitorio, un recibidor o incluso una oficina.
¿Cómo hacer un cuadro decorativo reutilizando ovillos de estambre?
Este proyecto DIY no requiere conocimientos avanzados de manualidades y puede adaptarse a cualquier estilo decorativo gracias a la variedad de colores y texturas del estambre.
Materiales
- Marco de madera o de cartón
- Ovillos de estambre
- Tijera
- Pinturas acrílicas: para decorar el marco si lo deseas.
- Pincel
- Pegamento
Paso a paso
- Pinta el marco: si deseas personalizarlo, aplica pintura acrílica del color que mejor combine con la decoración de tu hogar y deja secar completamente.
- Diseña la composición: antes de pegar el estambre, piensa en el dibujo que quieres formar. Puedes crear figuras geométricas, corazones, flores, hojas, paisajes o diseños abstractos.
- Corta y acomoda el estambre: recorta los trozos necesarios y colócalos sobre el fondo del marco hasta conseguir el efecto deseado.
- Pega cada pieza: utiliza el adhesivo para fijar cuidadosamente el estambre, evitando dejar espacios vacíos si buscas un acabado uniforme.
- Deja secar: espera el tiempo recomendado para que el pegamento se adhiera correctamente antes de colgar el cuadro.
¿Por qué reutilizar ovillos de estambre en la decoración del hogar?
Además de ser una actividad entretenida, esta manualidad ofrece varias ventajas para quienes buscan decorar sin gastar demasiado.
- Aprovechas materiales que ya tienes: restos de estambre que parecían no tener utilidad pueden convertirse en un objeto decorativo único.
- Personalizas los ambientes: puedes elegir los colores, formas y tamaños para que el cuadro combine con cualquier habitación.
- Fomentas el reciclaje creativo: dar una segunda vida a los materiales ayuda a reducir residuos y promueve un consumo más responsable.
- Creas una pieza artesanal exclusiva: al estar hecha a mano, cada composición será diferente y tendrá un valor decorativo especial.
Este tipo de cuadros también puede convertirse en un regalo original para familiares o amigos, ya que permite incorporar iniciales, frases, figuras o combinaciones de colores que reflejen la personalidad de quien lo recibe. Reutilizar los ovillos de estambre es una forma sencilla de combinar creatividad, reciclaje y decoración.