Cómo decorar un pastel del Hombre Araña: muy fácil y bonito
Es una receta muy sencilla en la que no será necesario ser un experto en repostería para lograr un rico pastel.
Uno de los superhéroes más queridos por los niños, y también por los más grandes es ‘Spiderman’ y es que ha trascendido la pantalla grande y se ha convertido en temática de elementos decorativos, de disfraces y hasta de pasteles de cumpleaños. Tal como sabemos, el pastel no puede faltar en ninguna fiesta infantil y que lo podrás hacer simplemente con crema chantilly utilizando colores básicos como el rojo, el azul, el negro, logrando como resultado algo delicioso y que les encantará a todos.
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Como mencionábamos, ‘El Hombre Araña’ se ha convertido en uno de los superhéroes más queridos de todos y es que si bien es conocido por los cómics de Marvel, su popularidad se logró gracias a las películas estrenadas y que hicieron que rápidamente se convierta en los más buscados por los más pequeños para disfrazarse, para sus juguetes y hasta para sus temáticas de cumpleaños.
Una de las temáticas de cumpleaños más elegidas, sin dudas que es ‘Spiderman’ y más allá de la decoración de vajillas de plástico, de figuras de este personaje o de incluso la piñata, el centro de las miradas estará puesto en el pastel. Y es que es uno de los momentos más esperados por todos y que no es necesario ser un experto en pastelería para decorar un pastel con la figura del ‘Hombre Araña’.
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Ingredientes para el pastel de Spiderman
- Pastel nivelado y relleno
- Crema blanca para la cobertura total del bizcocho o chantilly firme
- Colorantes en gel rojo intenso, azul, negro y blanco para los ojos
- Espátula de repostería, alisador de pasteles y tres mangas pasteleras
- Boquillas finas
Cómo decorar el pastel de Spiderman
- Cubrir de manera total el bizcocho con la crema chantilly firme
- Tomar una manga e introducir colorante en gel azul y cubrir los laterales del pastel hasta llegar el borde
- Cubrir la parte superior del pastel con el gel colorante en rojo
- Tomar una espátula y emparejar tanto el lateral como la parte superior
- Dibujar la telarañas con el gel colorante en negro ayudándote con la manga
- Dibujar los ojos con la crema blanca y remarcar los bordes con el gel en negro
- Darle los toques finales y estará listo para disfrutar