¡Un cocinero comerá afuera de MasterChef 24/7! Conoce los beneficios y castigos de la gala de hoy 7 de julio

La gala de esta noche arrancó con mucha intensidad, pues además de que el sabotaje que tenía Antrax cambió de dueño debido a que no siguió las reglas del reto express de este día, Claudia Lizaldi le reveló a los cocineros de MasterChef 24/7 y al público que seguía la transmisión desde las 20:30 horas los beneficios y castigos para algunos de los participantes.

La conductora abrió la gala con la noticia de que el ganador de esta noche tendrá la oportunidad de salir mañana del Mundo MasterChef para comer en un lugar exclusivo con un invitado de su elección. Además, también adelantó que el cocinero que prepare el mejor platillo recibirá una clase magistral personalizada que será clave para la batalla por equipos de mañana.

Por otro lado y hablando de los castigos, Lizaldi destacó que los participantes con el peor desempeño de la gala tendrán que pasar toda la noche cocinando fondos en la dark kitchen y estarán acompañados de dos compañeros que cada uno de elija.

Luego de la primera degustación, los paladares más exigentes de México determinaron que Flor y Ramahá fueran los primeros cocineros castigados de la noche, mientras que Antrax se convirtió en el capitán del equipo azul para la batalla de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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