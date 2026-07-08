5 ideas creativas para reciclar un diccionario viejo y darle una segunda vida

Todos en casa tenemos un diccionario viejo, que puede pasar de ser una pieza acumulando polvo sobre el mostrador a una pieza de decoración, un macetero oculto o la pieza central de la sala. Si quieres darle una segunda vida a este utililibro, aquí te contamos 5 ideas creativas con las que lo puedes llevar a cabo.

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5 ideas creativas para darle una segunda vida a tu diccionario viejo

El reciclar de manera creativa no solo te ayuda a reducir residuos y contribuir al cuidado del medioambiente, sino que también te puede ayudar a desarrollar tu creatividad, pues un diccionario viejo, puede pasar de un libro en el estante a una pieza decorativa y funcional como:

Macetero oculto

Esta idea es perfecta si el diccionario es de buen tamaño, lo que lo vuelve perfecto para pequeñas plantas. Para esta idea debes cortar un recuadro dentro del libro y colocar un recipiente plástico transparente, con el fin de evitar dañar con la humedad las páginas. Puedes recubrir el resto del libro con sellador en aerosol o fijador para el cabello para que el macetero dure por más tiempo.

Macetero oculto|Imagen generada con IA por Canva

Caja secreta

Si quieres guardar algunos objetos a la vista para que pasen desapercibidos, puedes vaciar el centro del libro, reforzar las páginas con pegamento blanco diluido y crear una caja secreta perfecta para llaves, dinero u objetos importantes.

Caja secreta|Imagen generada con IA por Canva

Marco para fotos

Recorta una “ventana” en la portada del diccionario (esto funciona mejor si el libro es de pasta gruesa). Pega un cartoncillo detrás de la portada y coloca una foto en el hueco. Con esto tendrás un marco para fotos vintage.

Marco para fotos|Imagen Generada con IA

Organizador para escritorio

Vacia el interior del libro y, con ayuda de cartoncillos, genera espacios que te ayuden a almacenar pequeños artículos cotidianos de oficina, como cables, memorias o hasta plumas.

Organizador para escritorio|Imagen generada con IA por Canva

Lámpara decorativa

Si cuenta con un poco más de tiempo, crea un hueco al interior del libro, coloca una tira de luces LED que no generan calor; puedes reforzar las páginas con pegamento para mantener la estructura.

Lámpara decorativa |Imagen generada con IA

Con estas 5 ideas no solo le diste una segunda vida a un artículo de la historia, sino que también desarrollas tus habilidades y aportas al cuidado del medioambiente de una manera creativa.