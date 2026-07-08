¿Qué fue de Eduardo Urbina, el primer campeón de Survivor México?

Con el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas cada vez más cerca, los seguidores del reality han comenzado a recordar a los grandes sobrevivientes que marcaron la historia del programa. Uno de los nombres más importantes es el de Eduardo "Lalo" Urbina, quien en 2020 se convirtió en el primer campeón del formato en México gracias a su estrategia, resistencia física y capacidad para superar cada desafío.

Lalo hizo historia al derrotar a Ximena Duggan en la gran final y consiguió una hazaña que pocos han igualado: llegó hasta el final sin disputar un duelo de extinción y sin tener que utilizar los tótems de inmunidad que obtuvo durante la competencia. Además, recibió un premio de dos millones de pesos y un viaje como parte de su victoria.

Tras coronarse campeón, Eduardo decidió alejarse parcialmente de los reflectores para enfocarse en uno de sus grandes sueños. Invirtió parte de su premio en restaurar una combi con la que recorrió distintos destinos de México junto a sus perros, un proyecto sustentable que compartió bajo el nombre de Chomblife. Durante este recorrido documentó sus experiencias, su amor por la naturaleza y su pasión por la aventura.

Actualmente continúa muy activo en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con la escalada, el ciclismo BMX, los deportes extremos y sus proyectos personales. Además, ha realizado algunas colaboraciones con TV Azteca y sigue siendo recordado por muchos aficionados como uno de los competidores más dominantes que ha tenido el reality.

¿Cuándo se estrena Survivor México La Reliquia en Llamas?

La nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas se estrenará el lunes 20 de julio de 2026 por Azteca Uno, bajo la conducción de Carlos Guerrero "Warrior". La producción promete nuevos desafíos, estrategias más intensas y una competencia en la que únicamente el sobreviviente más fuerte podrá convertirse en el siguiente campeón del reality.