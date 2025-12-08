Eduin Caz rompe una pantalla durante su concierto en Colombia y luego se disculpa: “Mándenme a dónde deposito”

Durante su concierto del 6 de diciembre en Bogotá, Eduin Caz protagonizó uno de esos momentos que solo él puede convertir en tendencia y no precisamente por algo bueno: el cantante rompió una pantalla del escenario con una botella. El video del momento se volvió viral en minutos, y el cantante tuvo que salir a pedir disculpas. Si te preguntas por qué lo hizo, cuánto afectó el show y cómo respondió el público, aquí te lo explicamos para que no te quedes con ninguna duda.

Aquí el video del momento:

El tiempo no es problema para Grupo Firme y así lo demuestra Eduin Caz pic.twitter.com/i7RHt0yApu — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) December 7, 2025

¿Por qué Eduin Caz aventó una botella a la pantalla?

Como parte de la producción del concierto, a un lado del escenario había una pantalla que mostraba un cronómetro con el tiempo restante del show de Grupo Firme. Cuando Eduin vio que solo quedaban unos cuantos segundos, la emoción (y posiblemente la mucha presión del tiempo) lo llevaron a lanzar una botella directo a la pantalla, rompiéndola frente a miles de asistentes.

A pesar de la mucha incomodidad que pudiera sentirse con el arrebato del cantante, los asistentes no bajaron los ánimos y Caz soltó entre risas: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo… de aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”. Fue así que el show continuó como si nada hubiera pasado y la energía del público no bajó en ningún momento.

Eduin Caz se disculpa y la frase se vuelve viral

Tras el incidente y ante las críticas en redes, Eduin reaccionó con humor y publicó: “GRACIAS BOGOTÁ. Mándenme a dónde deposito lo de la tele, perdón jajaja #LOSAMO”.

Las opiniones en torno a su actitud han estado divididas, pues hay quienes consideran que fue totalmente inapropiado, agresivo y completamente innecesario. Mientras que muchos fans lo defienden, pues fue un momento espontáneo, típico de su personalidad intensa y apasionada en el escenario.

Este episodio se suma a la lista de intensos momentos que se han vuelto memorables en la carrera del cantante en sus shows en vivo, donde siempre mezcla música, adrenalina y esa chispa que hace que cada show sea distinto.

