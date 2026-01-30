Receta fácil y económica para hacer auténticos tamales de rajas en 4 pasos; quedarán exquisitos

¿Qué tal te caerían unos tamales de rajas? Tenemos para ti una receta muy fácil para que puedas hacerlos desde tu casa, no te llevará mucho tiempo y quedarán exquisitos para compartir con tu familia este Día de la Candelaria o en cualquier otro momento que quieras consentirlos con este platillo típico mexicano.

Ingredientes para hacer tamales de rajas

Esta lista de ingredientes es aproximadamente para hacer 30 tamales de tamaño promedio.

Para realizar la masa:

1 Paquete de hojas para tamal

1 Kg de harina de maíz para tamales

300 g de manteca de cerdo

1 Cucharada de polvo para hornear

Sal al gusto

Para las rajas:

6 Chiles poblanos

500 g de queso panela

5 Jitomates

1 Cebolla

Epazote

Sal

Pimienta

Aceite

Paso a paso para hacer tamales de rajas

Antes de empezar con la elaboración de tus tamales, no olvides dejar las hojas de maíz remojando en abundante agua.

1. Para el relleno de rajas: Corta los chiles poblanos en pequeñas tiras y quítales las venas y semillas. Con un poco de agua, sal y pimienta, licua el jitomate. Calienta un poco de aceite en un sartén y fríe la cebolla para después agregar las tiras de poblano junto con el jitomate licuado.

2. Para la masa: Bate la manteca hasta que esponje y aumente un poco su tamaño, mientras vas agregando la harina de maíz y el polvo para hornear, sigue batiendo hasta que la masa tenga una consistencia uniforme.

3. Arma tus tamales: Toma una hoja de maíz y agrega una cucharada grande de la masa y en medio coloca un poco de la preparación de las rajas, no olvides de poner un poco de queso panela o del que tu prefieras y asegurate de cerrar bien la hoja de maíz para que no se salga la masa.

4. Cocina tus tamales: Usa una vaporera que tenga buen fondo y agrega agua. Después coloca la bandeja (el agua no debe rebasar dicha bandeja). Coloca los tamales de forma vertical para que no se les salga el relleno y asegúrate de que no toquen el agua. Ponlos a fuego medio y déjalos por aproximadamente 1 hora y media.