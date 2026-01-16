Así puedes hacer tamales SIN VAPORERA; receta fácil y rápida

Se acerca la fecha ideal para hacer unos deliciosos tamales y, si no tienes vaporera, no te preocupes, te enseñamos una manera práctica y sencilla para que hagas tus propios tamales. Solo necesitas un poco de creatividad y usar algunos utensilios que seguramente tienes en casa para sustituir la tradicional vaporera.

Te puede interesar: 6 caldos y sopas ideales para decirle adiós al frío en las primeras semanas de enero

Receta para hacer tamales en 5 sencillos pasos

Prepara las hojas y tu proteína: Este es un paso sumamente sencillo, pero es el principal para iniciar con la producción de tus tamales. Lo primero que tienes que hacer es poner a remojar las hojas de maíz para tamal. Cocina la carne de tu preferencia, ya sea pollo, carne o queso, dependiendo de qué vayan a ser tus tamales (rajas, verdes, mole).

Realiza tu salsa: Esto depende del sabor de los tamales; puedes hacer un chile verde con tomates, un clásico mole o bien, cocinar las rajas y la salsa de jitomate que les vayas a agregar.

Prepara la masa: Para hacer una masa donde no te lleves mucho tiempo y no ocupes tantos ingredientes, en un recipiente grande mezcla masa fresca, manteca de cerdo derretida, polvo para hornear y sal. Después amasa la mezcla y agrega un poco de caldo hasta que la consistencia quede esponjosa.

Envuelve los tamales: En las hojas de maíz, agrega la mezcla de la masa con una porción de la carne de tu preferencia y unta un poco de la salsa. Para finalizar este paso, envuelve los tamales de forma que la mezcla no se salga; te sugerimos también usar un tipo de hilo para asegurar que estén bien sellados.

¿Cómo cocinar mis tamales si no tengo vaporera?

Opción 1: Puedes sustituir la vaporera por una olla de aluminio que tenga bastante espacio y sería ideal que su fondo sea hondo. Crea una plataforma con papel aluminio (arrugándolo); esta debe tener suficiente altura. Después, coloca dicha plataforma en el fondo de la olla y coloca agua, la cual no debe rebasar el aluminio para que los tamales no tengan contacto con el agua.

Opción 2: Esta es una opción ideal para los que tengan un microondas, pero debes tomar en cuenta que este método es para pequeñas cantidades de tamales. Usa un recipiente ideal para microondas, agrega agua en el fondo y coloca los tamales de forma que queden "parados". Usa trapos húmedos para cubrir los tamales y, por último, pon la tapa del recipiente. Cocina a potencia media alta con intervalos de 5 minutos, revisando hasta que la masa alcance su punto exacto.

Opción 3: Si no tienes vaporera, pero sí un horno, puedes hacer tamales sin problema. Envuelve los tamales individualmente en papel aluminio y colócalos en una bandeja para hornear a unos 180° C por aproximadamente 20 o 30 minutos.