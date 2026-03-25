5 formas de hacer tu propio matcha frío en casa; es delicioso y económico
Preparar matcha frío en casa no solo es económico, sino también una forma creativa de disfrutar una bebida saludable adaptada a tu gusto.
Con la llegada de la primavera 2026 se viven días de calor, por lo que las bebidas frías y refrescantes se vuelven indispensables. Recientemente, el matcha frío ha ganado gran popularidad entre los amantes de esta bebida debido a su sabor único y propiedades saludables.
Lo mejor es que no necesitas ser barista ni gastar en cafeterías para disfrutarlo, ya que existen formas sencillas y económicas de prepararlo en casa y aquí te dejamos 5 recetas que conquistarán tu paladar y que podrás hacerlas sin mayor esfuerzo.
A continuación te dejamos 5 formas de preparar matcha frío en casa
- Matcha frío:
Para hacer esta bebida refrescante, clásica y rápida solo necesitas mezclar una cucharadita de matcha con un poco de agua caliente hasta disolver, después agrega hielo, agua fría y pocos hielos. Esta es una versión más ligera y super sencilla de hacer.
- Matcha latte helado:
Prepara el matcha como de costumbre y viértelo sobre un vaso con hielo y leche esta puede ser de tu elección, ya sea de vaca, deslactosada, vegetal, de avena o almendras. Finalmente endulza a tu gusto.
- Matcha con limón:
Mezcla y prepara tu matcha como de costumbre, agrega el jugo de un limón y agrega miel. La combinación de estos ingredientes es ideal si buscas una opción cítrica.
- Matcha con coco:
Para esta versión es indispensable contar con leche de coco, inicia preparando tu matcha con agua hasta disolver, después agrégala a la leche y finalmente agrega hielo. El resultado es una bebida tropical para refrescar esas tardes de mucho calor.
- Frappe de matcha:
Licúa hielo, leche y tu matcha ya preparado mientras realizas este proceso agrega azúcar o miel. Finalmente, agrega chantilly si así lo deseas.
¿Qué es el matcha y cuáles son sus beneficios?
El matcha proviene del té verde en polvo, es originario y popular dentro de la cultura y gastronomía japonesa, ya que es elaborado con hojas finamente molidas, a diferencia de otros tés se consume completo y permite que se adquieran todos sus nutrientes.
Entre sus principales beneficios están:
- Alto consumo de antioxidantes, catequinas que ayudan a combatir el envejecimiento celular.
- Contiene cafeína que brinda energía sostenida
- Mejora la concentración
- Beneficia al metabolismo gracias a la L-teanina
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