5 formas de hacer tu propio matcha frío en casa; es delicioso y económico

Con la llegada de la primavera 2026 se viven días de calor, por lo que las bebidas frías y refrescantes se vuelven indispensables. Recientemente, el matcha frío ha ganado gran popularidad entre los amantes de esta bebida debido a su sabor único y propiedades saludables.

Lo mejor es que no necesitas ser barista ni gastar en cafeterías para disfrutarlo, ya que existen formas sencillas y económicas de prepararlo en casa y aquí te dejamos 5 recetas que conquistarán tu paladar y que podrás hacerlas sin mayor esfuerzo.

A continuación te dejamos 5 formas de preparar matcha frío en casa



Matcha frío:

Para hacer esta bebida refrescante, clásica y rápida solo necesitas mezclar una cucharadita de matcha con un poco de agua caliente hasta disolver, después agrega hielo, agua fría y pocos hielos. Esta es una versión más ligera y super sencilla de hacer.

|Pexels Matcha latte helado:

Prepara el matcha como de costumbre y viértelo sobre un vaso con hielo y leche esta puede ser de tu elección, ya sea de vaca, deslactosada, vegetal, de avena o almendras. Finalmente endulza a tu gusto.

|pexels Matcha con limón:

Mezcla y prepara tu matcha como de costumbre, agrega el jugo de un limón y agrega miel. La combinación de estos ingredientes es ideal si buscas una opción cítrica.

|Pexels Matcha con coco:

Para esta versión es indispensable contar con leche de coco, inicia preparando tu matcha con agua hasta disolver, después agrégala a la leche y finalmente agrega hielo. El resultado es una bebida tropical para refrescar esas tardes de mucho calor.

|Pexels Frappe de matcha:

Licúa hielo, leche y tu matcha ya preparado mientras realizas este proceso agrega azúcar o miel. Finalmente, agrega chantilly si así lo deseas.

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¿Qué es el matcha y cuáles son sus beneficios?

El matcha proviene del té verde en polvo, es originario y popular dentro de la cultura y gastronomía japonesa, ya que es elaborado con hojas finamente molidas, a diferencia de otros tés se consume completo y permite que se adquieran todos sus nutrientes.

Entre sus principales beneficios están:



Alto consumo de antioxidantes, catequinas que ayudan a combatir el envejecimiento celular.

Contiene cafeína que brinda energía sostenida

Mejora la concentración

Beneficia al metabolismo gracias a la L-teanina

