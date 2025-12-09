Con solo 6 ingredientes, prepara unos deliciosos buñuelos caseros para sorprender a todos esta Navidad
Las fiestas decembrinas son la temporada ideal para disfrutar comidas deliciosas en familia. Esta es la receta fácil y rápida para hacer buñuelos con miel de piloncillo en Navidad.
Llegó el último mes del año y los antojitos invernales comienzan a despertarse para disfrutar en las vacaciones. En este sentido, cobran importancia los buñuelos . Estos bocaditos dulces fritos son uno de los postres tradicionales de las fiestas decembrinas.
Así es como muchas familias mexicanas eligen disfrutarlos en Navidad, espolvoreados con azúcar o bañados en miel de piloncillo. Prepararlos desde la comodidad del hogar es realmente sencillo y rápido. Existe una manera de hacer la masa y la miel que no reuslta para nada complicada. No se requieren técnicas avanzadas de cocina para lograr esta delicia. Esta es la receta que debes tener a mano.
Receta de buñuelos con miel de piloncillo
La siguiente receta conserva el sabor clásico que muchas personas recuerdan desde la infancia. Los ingredientes son básicos y los buñuelos quedan dorados, ligeros y perfectos para acompañar bebidas como café, ponche o chocolate caliente.
Lo mejor de esta receta es que los buñuelos se pueden personalizar a gusto personal. Es decir, se puede regular el tamaño y grosor deseado. Solo hace falta aproximadamente ½ taza de agua tibia y aceite para freír. Luego hay que reunir estos 6 ingredientes.
Los 6 Ingredientes para hacer buñuelos caseros de Navidad
- 2 tazas de harina
- 2 cucharadas de mantequilla derretida
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
Miel de piloncillo (preparación opcional)
- 1 cono de piloncillo
- 1 taza de agua
- 1 rama de canela
- 2 clavos de olor
¿Cómo hacer buñuelos caseros con 6 ingredientes?
- Mezclar harina, sal, polvo para hornear y azúcar.
- Agregar el huevo y la mantequilla derretida. Integrar.
- Agregar el agua tibia hasta formar una masa suave y elástica. Amasar durante 5 minutos. Tapar y dejar reposar 20 minutos.
- Formar bolitas. Estirar con un rodillo hasta obtener círculos delgados.
- Calentar aceite en una sartén y freír los buñuelos. Escurrir en papel absorbente.
- Para la miel de piloncillo (opcional): hervir el agua con el piloncillo, la canela y los clavos. Debe quedar una miel ligera para bañar los buñuelos. También se pueden espolvorear con azúcar.
