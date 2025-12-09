inklusion logo Sitio accesible
Con solo 6 ingredientes, prepara unos deliciosos buñuelos caseros para sorprender a todos esta Navidad

Las fiestas decembrinas son la temporada ideal para disfrutar comidas deliciosas en familia. Esta es la receta fácil y rápida para hacer buñuelos con miel de piloncillo en Navidad.

Comida
Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Llegó el último mes del año y los antojitos invernales comienzan a despertarse para disfrutar en las vacaciones. En este sentido, cobran importancia los buñuelos . Estos bocaditos dulces fritos son uno de los postres tradicionales de las fiestas decembrinas.

Así es como muchas familias mexicanas eligen disfrutarlos en Navidad, espolvoreados con azúcar o bañados en miel de piloncillo. Prepararlos desde la comodidad del hogar es realmente sencillo y rápido. Existe una manera de hacer la masa y la miel que no reuslta para nada complicada. No se requieren técnicas avanzadas de cocina para lograr esta delicia. Esta es la receta que debes tener a mano.

Receta de buñuelos con miel de piloncillo

La siguiente receta conserva el sabor clásico que muchas personas recuerdan desde la infancia. Los ingredientes son básicos y los buñuelos quedan dorados, ligeros y perfectos para acompañar bebidas como café, ponche o chocolate caliente.

Lo mejor de esta receta es que los buñuelos se pueden personalizar a gusto personal. Es decir, se puede regular el tamaño y grosor deseado. Solo hace falta aproximadamente ½ taza de agua tibia y aceite para freír. Luego hay que reunir estos 6 ingredientes.

Los 6 Ingredientes para hacer buñuelos caseros de Navidad

  • 2 tazas de harina
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de sal

Miel de piloncillo (preparación opcional)

  • 1 cono de piloncillo
  • 1 taza de agua
  • 1 rama de canela
  • 2 clavos de olor
@cocinandoconchepis

Buñuelos de baston caseros

♬ sonido original - cocinandoconchepis

¿Cómo hacer buñuelos caseros con 6 ingredientes?

  1. Mezclar harina, sal, polvo para hornear y azúcar.
  2. Agregar el huevo y la mantequilla derretida. Integrar.
  3. Agregar el agua tibia hasta formar una masa suave y elástica. Amasar durante 5 minutos. Tapar y dejar reposar 20 minutos.
  4. Formar bolitas. Estirar con un rodillo hasta obtener círculos delgados.
  5. Calentar aceite en una sartén y freír los buñuelos. Escurrir en papel absorbente.
  6. Para la miel de piloncillo (opcional): hervir el agua con el piloncillo, la canela y los clavos. Debe quedar una miel ligera para bañar los buñuelos. También se pueden espolvorear con azúcar.
@vicente.visla Que comen en tu pais? Buñuelos, QUE RIIICO!!! #buñuelos #buñuelosmexicanos #recetasnavideñas #querico ♬ original sound - Vicente Visla

