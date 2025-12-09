Con solo 6 ingredientes, prepara unos deliciosos buñuelos caseros para sorprender a todos esta Navidad

Llegó el último mes del año y los antojitos invernales comienzan a despertarse para disfrutar en las vacaciones. En este sentido, cobran importancia los buñuelos . Estos bocaditos dulces fritos son uno de los postres tradicionales de las fiestas decembrinas.

Así es como muchas familias mexicanas eligen disfrutarlos en Navidad, espolvoreados con azúcar o bañados en miel de piloncillo. Prepararlos desde la comodidad del hogar es realmente sencillo y rápido. Existe una manera de hacer la masa y la miel que no reuslta para nada complicada. No se requieren técnicas avanzadas de cocina para lograr esta delicia. Esta es la receta que debes tener a mano.

Receta de buñuelos con miel de piloncillo

La siguiente receta conserva el sabor clásico que muchas personas recuerdan desde la infancia. Los ingredientes son básicos y los buñuelos quedan dorados, ligeros y perfectos para acompañar bebidas como café, ponche o chocolate caliente.

Lo mejor de esta receta es que los buñuelos se pueden personalizar a gusto personal. Es decir, se puede regular el tamaño y grosor deseado. Solo hace falta aproximadamente ½ taza de agua tibia y aceite para freír. Luego hay que reunir estos 6 ingredientes.

Los 6 Ingredientes para hacer buñuelos caseros de Navidad

2 tazas de harina

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 huevo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

Miel de piloncillo (preparación opcional)

1 cono de piloncillo

1 taza de agua

1 rama de canela

2 clavos de olor

¿Cómo hacer buñuelos caseros con 6 ingredientes?