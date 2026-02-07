5 modelos de puertas de interior para casas modernas, rústicas y minimalistas

Las puertas de interior fungen como un divisor de espacios, pero al mismo tiempo también se trata de una decoración más, por lo que es de suma importancia elegir la adecuada y que se adapte al hogar. Por ello, traemos para ti estos 5 modelos que son ideales para casas modernas, rústicas y minimalistas, como lo son estas 47 ideas de para decorar el exterior del inmueble y que pueden ser muy ostentosas.

Estas puertas están hechas de diferentes materiales, con el objetivo de darle estilo y carácter a tu hogar. En comparación con las de entrada, en estas sí se pueden utilizar diferentes modelos, pues no son para fungir como seguridad, sino más de decoración. Estas son las 9 ideas para renovar tu patio y que se vea como nuevo con poco presupuesto.

El Top-5 de las puertas de interior

1. Puertas corredoras de superficie: Se deslizan mediante una guía. En este estilo tapa la pared, pero el plus de ellas es que son muy decorativas.

2. Puertas plegables: Estas se pueden utilizar armarios o en espacios donde no se acceda continuamente. Su diseño hará que el lugar se vea elegante.

3. Puerta abatible: Estas son de las más comunes en todo hogar, pues se abren hacia adentro o hacia afuera mediante bisagras. Se puede optar por diferentes tipos materiales, desde madera clásica hasta de paneles de vidrio.

4. Puertas corredoras ocultas: Son ideales para ahorrar espacio o cuando no lo hay, como habitaciones pequeñas o para separar la cocina del comedor.

5. Puerta abatible enrasada: Este tipo de puerta se queda enrasada con una de sus caras, lo que hace que quede totalmente integrada a la pared.

Los mejores materiales para puertas de interior

De acuerdo con un artículo del portal ALEM Arquitectura, los estilos antes mencionados se pueden elegir de diferentes materiales, que van desde resistentes y duraderos, hasta los más elegantes, como lo son los siguientes.

