La orquídea “todoterreno” que florece en invierno y resiste el calor más intenso del verano

Cuando se habla de la orquídea , muchas personas piensan en una planta delicada, difícil de cuidar y con floraciones breves. Pero existe una variedad que rompe con todos esos prejuicios y se ha ganado el apodo de "todoterreno". Esto se debe a su resistencia y facilidad de cultivo incluso para jardineros principiantes.

Se trata de una orquídea capaz de florecer en pleno invierno y soportar temperaturas elevadas durante el verano. Esto es algo poco común dentro de esta familia. Su adaptabilidad la convierte en una de las especies más recomendadas para quienes buscan durabilidad y bajo mantenimiento en una sola planta .

¿Cómo es la orquídea barco o Cymbidium?

La llamada orquídea barco, conocida científicamente como Cymbidium, es una de las especies más robustas dentro del mundo de esta familia de ejemplares. Su nombre popular proviene de la forma de sus flores, cuyos pétalos recuerdan a pequeñas embarcaciones.

A diferencia de otras variedades tropicales, se caracteriza por necesitar un descenso de temperatura para iniciar su floración, por lo que suele florecer entre otoño e invierno. Según la Royal Horticultural Society (RHS), puede tolerar temperaturas cercanas a los 0°C sin sufrir daños graves.

Una vez adaptada, también soporta el calor del verano mejor que la mayoría de las orquídeas. Así es como resiste a temperaturas superiores a los 30°C (siempre que tenga buena ventilación). Por eso, muchos la consideran ideal para exteriores, terrazas o jardines templados.

Cuidados básicos para que la orquídea barco o Cymbidium crezca y florezca

Según los especialistas de la American Orchid Society, la Cymbidium necesita espacios muy luminosos. Por eso es necesario ubicarla en sitios con sol indirecto o sol suave de la mañana, ya que la falta de luz es una de las principales causas de que no florezca.

El riego debe ser regular, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcar. Durante el crecimiento activo (primavera y verano) se riega con más frecuencia, mientras que en invierno se reduce.

El sustrato ideal es uno específico para orquídeas, compuesto por corteza de pino, carbón vegetal y perlita. Este permite un buen drenaje y oxigenación de las raíces.

En cuanto a la nutrición, expertos como la jardinera británica Monty Don recomiendan fertilizar cada 2 o 3 semanas durante la etapa de crecimiento con un abono equilibrado. Además, el contraste térmico entre el día y la noche es clave: las temperaturas nocturnas más frescas favorecen la formación de varas florales.