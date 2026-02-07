ÚLTIMA HORA: Fabiola Campomanes anuncia la muerte de su mamá

El día de hoy, sábado 7 de febrero la reconocida actriz Fabiola Campomanes, ex participante de la Granja VIP compartió a través de su cuenta de instagram que lamentablemente su madre falleció. Dicha publicación estuvo acompañada de fotografías de su mamá en diversos momentos.

¿De qué falleció la mamá de Fabiola Campomanes?

Hasta el momento la actriz no ha confirmado de forma oficial cuál fue la causa de la muerte de su madre. Sin embargo, el 6 de enero Fabiola compartió una fotografía en sus redes sociales en donde expresó que había estado ausente debido a que estaba cuidando a su madre, quién había sido sometida a una cirugía de colon. En dicha publicación Fabiola dijo que después de que su madre la había cuidado mientras ella era pequeña ahora los roles cambiaban y era a ella quien le tocaba atender en una situación tan compleja a su madre. “El tiempo no avisa y que el amor verdadero también es estar ahí cuando toca”, escribió. Por otra parte mencionó que vivir esa situación era duro y complicado, pero que al mismo tiempo era un “privilegio inmenso”.

Por otro lado, Fabiola hizo una gran reflexión al decir que estar cerca de los padres en momentos duros no siempre es una situación agradable, pero que “es uno de los actos más grandes de amor y conciencia”. En la fotografía que compartió se puede ver a ambas en el hospital celebrando pues llevaban puesto un gorro de cumpleaños. Algunas celebridades como Maribel Guardia, Carolina Ross, Maite Perroni, Paola Rojas, Mariana Seoane, Zoraida Gomez, Itatí Cantoral y Estefania Villarreal compartieron mensajes de amor y apoyo a la actriz expresando que esperaban una pronta recuperación para su madre.

¿Quién es Fabiola Campomanes?

Fabiola Campomanes es una de las actrices más reconocidas en el mundo de la actuación y el entretenimiento en México. Ha formado parte en diversos proyectos de cine y televisión . Uno de los más grandes en los que participó la reconocida actriz fue en el reality más importante de México: La Granja VIP, en donde tuvo que enfrentarse a diversos retos y superarse día con día para mantenerse semana a semana en el programa. Sin embargo, fue eliminada en la semana 8 luego de perder la votación del público contra César Doroteo, La Bea y Sergio Mayer Mori. A pesar de ello fue una de las favoritas del público.

En la publicación que realizó compartiendo la triste noticia sobre el fallecimiento de su madre recibió mensajes de apoyo por parte de figuras públicas como: Carolina Ross, Consuelo Duval, Lis Vega, Esmeralda Pimentel, África Zaval, Heydee Hofmann, entre otras así como me todos sus seguidores.