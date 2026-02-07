Falta poco para que llegue la temporada primavera-verano, cuando la presencia de moscas se intensifica debido a las altas temperaturas. Pero ello quedará atrás con estas 10 plantas que son ideales para alejar las de forma natural y sin la necesidad de químicos. Estas son las 7 ideas para llenar de verde tu patio y que no se vea saturado, aunque esté pequeño.

Estas plantas son ideales para poner en las entradas a tu hogar o en las ventanas, para que las moscas o mosquitos no se lleguen a colar en el interior. Cabe mencionar que este tipo de insecto son atraídos por olores de comida en busca de sitios húmedos para poner huevos. Estos son los 5 mejores ejemplares que sirven para purificar el aire y eliminar los malos olores del baño.

Estas son las plantas para ahuyentar las moscas

1. Menta: La planta es fresca y con un intenso aroma que ahuyentar a las moscas. Para que no se te seque necesita ser regada regularmente y ubicada en un sitio luminoso.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

2. Ruda: Tiene un olor peculiar, el ideal para ahuyentar a los insectos. Se recomienda colocarla en el exterior, específicamente en las zonas de acceso a la casa.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

3. Tomillo: Además de ser indispensable en la cocina, también ayuda a ahuyentar las moscas. Necesita de los rayos del Sol y poca agua.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

4. Albahaca: Con esta planta “matas a 2 pájaros de un tiro”, pues además de utilizar sus hojas para ensaladas, su olor ahuyenta a las moscas.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

5. Salvia: Su olor intenso es excelente para ahuyentar a las moscas. Se puede colocar en patios, balcones o en la puerta de acceso.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

6. Ajenjo: Es la planta ideal, pues no requiere de mucho mantenimiento y durante siglos se ha usado como repelente natural.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

7. Laurel. Además de ser un buen condimento, también es un repelente natural.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

8. Melisa: Su olor cítrico ahuyenta a todo tipo de insecto. Además, ayuda como calmante cuando una persona se puso de nervios.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

9. Lavanda: Sus flores desprenden un aroma que es agradable para los humanos, pero para las moscas es todo lo contrario.

Las 10 mejores plantas para alejar las moscas de forma natural|Pinterest

10. Citronela: Esta es considerada la reina de las plantas que ahuyentan a los mosquitos.