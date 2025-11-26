Receta de buñuelos en SOLO 4 PASOS: te quedarán deliciosos y deslumbrarás en la cena

La temporada de buñuelos ya está aquí. Y si lo que buscas es una receta sencilla , esta versión de solo 4 pasos te va a encantar: no necesitas ser experto en la cocina para lograr unos buñuelos deliciosos que van a deslumbrar en tu cena de Navidad.

De acuerdo con la receta de México en tu Cocina, puedes prepararlos usando el molde clásico para los famosos buñuelos de viento (los que llevan huevo y mantequilla), o bien optar por los tradicionales buñuelos delgaditos, esos que parecen tortillas doradas y crujen espectacular.

Ya que tengas claro cuál quieres preparar, es momento de entrar en acción . Antes de empezar, necesitas saber lo siguiente:

Qué lleva la masa para buñuelos

Para hacer la mezcla perfecta para estos buñuelos de caramelo, necesitas estos ingredientes:

(Gobierno de México) Prepara unos ricos buñuelos con esta receta fácil.

Harina

Polvo para hornear

Azúcar

Sal

Huevo

Mantequilla

Agua tibia

Vainilla

Aceite vegetal

Además, para el jarabe de piloncillo, lleva:

Agua

Canela

Guayaba

Anís

Cáscara de naranja fresca.

Una vez que tengas los ingredientes listos, entonces ahora sí comenzamos con el proceso. Sigue los siguientes 4 pasos:

Haz el jarabe: Hierve el agua con piloncillo hasta que se derrita. Agrega canela, guayaba, anís y cáscara de naranja. Cocina unos minutos más hasta que se forme un jarabe. Guárdalo. Prepara la masa: Mezcla harina, polvo para hornear, azúcar y sal. Añade huevo, mantequilla derretida, vainilla y agua poco a poco hasta formar una masa suave. Deja reposar 30 minutos. Dale forma a los buñuelos: Haz 12 bolitas, aplánalas con rodillo hasta que queden muy delgadas (sin romperse). Déjalas reposar un poco para que se sequen ligeramente. Fríelos y sirve: Fríe cada buñuelo en aceite caliente hasta que quede dorado y crujiente. Escurre en papel, espolvorea azúcar y acompaña con el jarabe de piloncillo.

Este es el origen de los buñuelos: a que no sabías su significado

Los buñuelos son un postre tradicional que suele hacerse en la temporada de Navidad. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del Gobierno de México, estas frituras no son originarias de México, sino de Turquía, Marruecos y Egipto, hace más de 2 mil años.

(ESPECIAL/CANVA) Los buñuelos son un rico postre frito.

Sin embargo, cuando este postre llegó a España, le dieron un estilo propio, conocidos como buñuelos de viento. Luego, esta receta llegó a México durante la conquista. Fue en los conventos en donde comenzaron a prepararse.