¿Por qué se conmemora el 15 de noviembre como el Día Mundial sin Alcohol?

Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo la conmemoración por el Día Mundial sin Alcohol, un hecho que se ha vuelto sumamente popular en las redes sociales y que ha hecho que muchas personas concienticen sobre lo que significan estas bebidas en el organismo.

Las bebidas alcohólicas son disfrutadas por millones de personas alrededor del mundo; sin embargo, su consumo excesivo puede generar problemas que pueden ser mortales. Ante ello, vale la pena conocer cómo se dio este Día Mundial sin Alcohol, así como la razón por la que se conmemora el 15 de noviembre.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial sin Alcohol?

Lo primero que debes saber es que el Día Mundial sin Alcohol fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo fue claro: concientizar sobre los efectos que el alcohol tiene en el organismo y en la población en general, principalmente en la comunidad joven y en las nuevas generaciones.

El consumo excesivo de estas sustancias ha provocado problemas familiares y accidentes vehiculares que han sido mortales. Además, el alcohol se ha vuelto una sustancia adictiva, pues distintos datos entregados por El Heraldo de México indican que más de un millón de personas pierden la vida a causa de esta situación.

La fuente establece que, del total de muertes que ocurren al año en el ambiente masculino, 5.3 por ciento deriva del consumo del alcohol; de igual modo, en México más del 20 por ciento de la población entre los 18 y los 24 años toman alcohol por invitación, lo cual hace que a la larga se vuelva un consumo habitual.

¿Cuáles son las consecuencias del alcohol excesivo en el cuerpo?

El primer problema que produce el alcohol en el cuerpo deriva de la alteración del funcionamiento cerebral; además, su consumo excesivo puede provocar distintos tipos de cáncer, así como otras enfermedades como la cirrosis. De hecho, poco más de 200 enfermedades se relacionan, directa o indirectamente, con esta sustancia.