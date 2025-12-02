Dónde queda la taquería temporal de Dua Lipa en CDMX: lo que se sabe

La aparición de una taquería temporal vinculada a Dua Lipa en Ciudad de México (CDMX) encendió la curiosidad de fanáticos y curiosos por igual. Aunque el proyecto aún mantiene cierto misterio, ya comenzaron a revelarse detalles sobre su ubicación, su concepto y lo que ofrece esta experiencia gastronómica inspirada en la cantante y compositora.

Este lunes 1 de diciembre, la popular artista abrió una tienda temática "La Dua" por tiempo limitado en la localidad mexicana en el marco de su gira "Radical Optimism", que realiza en el Estadio GNP durante esta semana. El local se encuentra específicamente en Avenida Michoacán 93, casi esquina con Atlixco, en la Colonia Condesa, y los boletos para acceder se vendieron rápidamente entre sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo la aparición de la cantante.

Así funcionará la taquería de Dua Lipa en CDMX

Según dieron a conocer desde la producción de la intérprete, el horario de servicio que tendrá este particular negocio será de 12:00 a 00:00, y funcionará al mismo periodo de las presentaciones de Dua Lipa, es decir, hasta el viernes 5 de diciembre.

Ya abrió Taquería La Dua y, como era de esperarse, los fans de Dua Lipa llegaron desde temprano para probar los taquitos de esta experiencia especial que trajo la cantante durante su visita a la CDMX.



Con esto queda inaugurada la semana Dua Lipa en la Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/KHBp02JKsw — Indie 505 (@Indie5051) December 1, 2025

Sin embargo, las entradas se limitaron a un total de 800 por día y ya están agotadas. De acuerdo a los organizadores del evento, una vez adquirido, el ticket se enviaba por medio de un correo en el que se indicaba un horario de visita específico y con un tiempo máximo de estadía de 30 minutos. En la invitación al lugar se incluía una bolsa de regalo con servilletas, un gorro de taquero y un calendario 2026 con una fotografía de Dua Lipa.

¿Cómo es el menú que ofrece la taquería de Dua Lipa?

Con la compra del boleto, que tenía un costo de $250, también se incluía un servicio específico, con el menú elegido por la propia cantante, donde se podía elegir entre los siguientes platos, que tienen que ver con su gira mundial:

