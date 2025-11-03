En esta zona de México venden el taco más raro: no tiene carne, pero todos hacen fila por probarlo

En México, los tacos son un platillo tradicional que une a todos los estados, pero hay un lugar donde se preparan de una forma completamente distinta : sin carne, aunque eso no impide que todos hagan fila para probarlos. Se trata de los tacos de chapulines en Oaxaca.

Aunque para muchos esto puede sonar exótico, la realidad es que es una tradición que proviene desde la época prehispánica, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero eso no es todo: además de los chapulines, también se consumen otros insectos como escamoles, gusanos de maguey y hormigas, entre muchos más.

Los tacos de chapulines suelen comerse con salsa de chile pasilla —ya sea enteros o molidos— y se acompañan con ingredientes como jitomate, calabaza o incluso cacao. Además, pueden aportar beneficios para la salud.

(ESPECIAL/Gobierno de México/Canva) Los tacos de chapulines van con limón y guacamoles.

¿Qué tan sano es comer chapulines?

Los chapulines tienen múltiples beneficios para el cuerpo. Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), contienen hasta 20 gramos de proteína, ideales para mantener la energía durante el día . También son ricos en vitaminas A, B y C, así como en minerales como calcio, zinc y magnesio.

No es casualidad que la FAO los catalogue como el “alimento del futuro”, ya que su consumo podría reducir el impacto ambiental que genera la producción de carne

¿Cómo se hacen los tacos de chapulines? Estos son los ingredientes de la receta tradicional de Oaxaca

Aunque los tacos de chapulines en Oaxaca son muy populares, actualmente existen muchas formas de prepararlos. La receta tradicional los incluye en platillos como tlayudas, empanadas, quesadillas o simplemente como botana.

Para preparar un taco, puedes seguir esta receta sencilla de Comedera:

Fríe ajo en un sartén con aceite de oliva. Agrega jitomate y chile de árbol o pasilla. Añade cilantro. Incorpora los chapulines y guísalos por unos minutos. Añade sal al gusto.

Listo. Toma una tortilla —de preferencia hecha a mano—, unta una capa de guacamole, agrega los chapulines guisados, un toque de limón y tu salsa favorita.