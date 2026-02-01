Los 6 signos zodiacales que sentirán el impacto del eclipse de Anillo de Fuego, según la IA

En febrero, los amantes del cielo tendrán la oportunidad de apreciar un increíble fenómeno astronómico: un eclipse de sol anular, también conocido como "Anillo de Fuego" por la forma que proyecta su sombra. Dado que todo movimiento celeste influye en la astrología, te compartimos cuáles son los 6 signos zodiacales que sentirán con mayor impacto la energía del eclipse, según la IA.

Estos son los 6 signos del zodiaco que sentirán el impacto del eclipse de Anillo de Fuego

El eclipse de “Anillo de Fuego” ocurrirá en Acuario. Según la IA, el fenómeno traerá consigo un período de transformación mental, ruptura de estructuras y la búsqueda de libertad personal. Aquellos que tienen a este signo en su carta astral - ya sea Sol, Luna o Ascendente - serán quienes sientan con mayor impacto el eclipse, enfrentándose a mayores transformaciones.

Otros signos que sentirán la energía de cambio son Leo, Tauro y Escorpio, dado que están en oposición o cuadratura con Acuario. Estos signos pueden llegar a sentir transformaciones potentes en áreas emocionales, íntimas y personales. Especialmente en temas como la autoexpresión y seguridad personal. Por su lado, Libra y Géminis, que son signos de aire, conectarán más con la energía de libertad e innovación. Si bien esta es una predicción a nivel general, la IA hace énfasis en que el eclipse no afectará a todos estos signos por igual, pues mucho dependen las casas y los grados de tus planetas personales.

| Crédito: Pexels, Da-shika

¿Cuándo es el eclipse de Anillo de Fuego? Fecha y hora exacta del fenómeno astronómico

El Eclipse de “Anillo de Fuego” será visible el próximo 17 de febrero. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este será el más largo en su tipo en los últimos 100 años, pues tendrá una duración de 7 minutos y 30 segundos. El eclipse alcanzará su punto máximo a las 12:12 p.m.

¿Dónde ver el eclipse de Anillo de Fuego en México?

Por desgracia, este eclipse no será visible en México, ya que la franja de anularidad atravesará regiones de la Antártida y el Océano Índico, por lo que sólo podrá apreciarse en algunas partes de la Antártida, el sur de África y la parte sur de Sudamérica, dejando a México fuera del espectáculo visual. No obstante, el canal oficial de Youtube de la NASA ofrecerá una transmisión gratuita y en tiempo real del Eclipse de “Anillo de Fuego”, para que nadie se lo pierda.