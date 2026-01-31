El mejor ritual para protegerse de la envidia, según Mhoni Vidente

Las envidias y malas vibras pueden afectar a cualquier persona, es por eso que en esta ocasión Mhoni Vidente nos comparte un ritual poderoso para este primero de febrero, el cuál es bueno no solo para este próximo mes, sino para todo el año.

¿Cómo se debe realizar el ritual?

Para este ritual debemos seguir pasos clave y aquí te decimos en qué consisten.

Materiales:



Incienso de sándalo

Un listón rojo o un escapulario rojo

Un jabón neutro

Dos limones verdes

Tres billetes de diferente cantidad

Una veladora de 7 colores o una veladora roja

Una copa

Tequila, ron o mezcal

Perfume de tu preferencia

Perfume del pájaro macua

Perfume atrayente de oro

Canela

Proceso para llevar a cabo el ritual

Deberás poner un poco de todos los perfumes en los limones, los vas a frotar con las manos y los pasarás tres veces por todo tu cuerpo rezando un Padre Nuestro, pidiendo que todas las energías negativas y envidias se alejen de tu vida. Después colocarás los limones en agua. Debes revisar que los limones se suban ya que eso indica estabilidad, si se bajan deberás rezar más o prender más veladoras. A los tres billetes también deberás ponerle todos los perfumes, los frotarás con las dos manos y deberás pedir que la abundancia y la estabilidad vengan a tu vida y te los pasarás por todo el cuerpo rezando un Padre Nuestro. Los billetes también deberás meterlos al agua junto a los limones; todo tiene que permanecer ahí hasta que la veladora se apague, la cual puede durar hasta cuatro días. Cuando se termine la vela sacaras el dinero, lo secaras y podrás gastarlos en comida. Los limones deberás tirarlos lejos de tu casa. El escapulario tienes que ponertelo todos los días; o si no cuentas con uno, te puedes amarrar un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo.

Por otro lado, llenarás la copa con el alcohol; deberás poner una abundante cantidad, y a la veladora le pondrás canela, esto es para que se llene de energía positiva y también le pondrás todos los perfumes. Tienes que prender un incienso de sándalo diario y prenderás la veladora, también rezarás un Padre Nuestro; pedirás protección y que febrero sea un gran mes donde tengas amor, salud y paz. Cuando la vela y el sirio se acaben tirarás el tequila fuera de tu casa. El jabón neutro lo usarás durante todo el mes, el cual te ayudará a quitar toda la mala vibra.

¿Cuándo se debe hacer el ritual?

Es importante que este ritual se lleve a cabo el primero de febrero, el cuál te ayudará en todo el año.