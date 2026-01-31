Con estos pasos podrás eliminar chinches del colchón

Uno de los problemas que puede presentar el colchón es el de las chinches , que son insectos hematófagos que también eligen como escondite los muebles y grietas cercanas a las zonas de descanso.

La presencia de los mismos no se relaciona con la falta de limpieza sino que es por la alta capacidad de dispersión y resistencia a diversos tratamientos. El primer paso consiste en reducir los escondites disponibles.

Es importante que laves y seques las sábanas, cobijas y ropa de cama a altas temperaturas para reducir los chinches y huevos. El secado con calor resulta más eficaz que el lavado por sí solo.

¿Cómo erradicar las chinches del colchón?

Confirma que realmente sean chinches

Revisa costuras del colchón, base de la cama y grietas cercanas. Busca insectos pequeños de color café rojizo, manchas negras o restos de piel.

Lava y seca con calor alto

Debes colocar sábanas, fundas, cobijas y ropa de cama en la lavadora. Después, usa la secadora a temperatura alta durante al menos 30 minutos. El calor elimina chinches y huevos.

Aspira de forma estratégica

Otro de los pasos consiste en pasar la aspiradora por colchón, somier, cabecera, costuras, patas de la cama y zoclos. Al terminar, sella la bolsa o el depósito en una bolsa de plástico y deséchala fuera de casa.

Bicarbonato como apoyo

Es importante que espolvorees bicarbonato en grietas, bordes del colchón y áreas donde se detecta actividad. Ayuda a resecar a los insectos y absorber humedad.

Vapor caliente directo

Si cuentas con una vaporera doméstica, aplícala lentamente en costuras del colchón, esquinas y muebles cercanos. El vapor debe ser constante y directo para ser efectivo.

Fundas especiales para colchón

En caso de que puedas colocar fundas anti-chinches certificadas en colchón y base. Mantéenlas cerrada sal menos 12 meses. Impiden que las chinches entren o salgan y cortan su ciclo.

Reduce escondites

Ordena el dormitorio y elimina objetos innecesarios alrededor de la cama. Menos desorden facilita la detección y el control.

Tierra de diatomeas

Puedes aplicar una capa muy fina en grietas y detrás de los muebles. Esto daña el exoesqueleto de los insectos y los deshidrata.

Evita aerosoles y bombas

No uses fumigadores tipo bomba, sprays ni humos. Provocan que las chinches se oculten más profundo y pueden afectar la salud.

Aísla la cama

Separa la cama de la pared, evita que la ropa de cama toque el piso y revisa regularmente las patas del marco.