El rico postre que puedes hacer en Nochebuena y solo te toma 3 minutos: te decimos la receta (flan de turrón sin horno)

Si buscas un postre navideño rápido, delicioso y con sabor festivo, este flan de turrón sin horno es la opción ideal. En solo 3 minutos, puedes preparar una receta cremosa y llena del toque tradicional del turrón, perfecta para sorprender en Nochebuena sin complicarte en la cocina.

Este tentempié dulce aportará frescura después de platos contundentes y es perfecto para quienes quieren algo delicado y fácil de digerir en cena de Navidad, ideal para compartir en familia o con amigos.

Estos son los ingredientes que necesitas para el flan de turrón sin horno

1 tableta de turrón blando (aprox. 200 g)

500 ml de leche

200 ml de crema de leche (nata para montar)

4 cucharadas de azúcar (opcional, según dulzor del turrón)

1 sobre de gelatina sin sabor o 1 sobre de preparado para flan

Caramelo líquido (para el molde)

El paso a paso para la preparación

Prepara el molde: cubre la base del molde o flaneras individuales con caramelo líquido y resérvalas. Tritura el turrón: corta el turrón en trozos y colócalo en una olla junto con la leche y la crema. Calienta a fuego medio hasta que se derrita por completo. Añade la gelatina o mix para flan: si usas gelatina, disuélvela previamente según el envase y agrégala a la mezcla caliente. Si usas preparado para flan, mézclalo directamente mientras revuelves. Cocina 1–2 minutos más sin dejar hervir. Endulza (si lo deseas): prueba la mezcla; si te gusta más dulce, agrega azúcar a tu gusto y mezcla bien. Licúa para un acabado más cremoso (opcional): puedes licuar la mezcla unos segundos para que quede aún más suave. Vierte y enfría: coloca la mezcla en el molde con caramelo y deja entibiar. Luego refrigera mínimo 3 horas, o hasta que cuaje por completo.

Así debes servir el flan de turrón sin horno

Desmolda con cuidado y decora con:



Almendras tostadas

Pedacitos de turrón

Crema batida

Un chorrito extra de caramelo.

Asimismo, cocineros advierten que antes de preparar un flan de turrón sin horno, es importante considerar algunos detalles para que la textura quede perfecta y el sabor no resulte demasiado dulce. Como, por ejemplo, elegir un turrón blando de buena calidad, ya que será el ingrediente que marcará el sabor final del postre. También, debes revisar su consistencia, porque si es muy grasoso o muy seco, puede afectar cómo se integra con la leche y la crema.