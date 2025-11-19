Receta deliciosa: cómo preparar un atole de galleta que enamorará a todos

Si buscas una bebida reconfortante, fácil de preparar y perfecta para consentir a tu familia, el atole de galleta es una opción que nunca falla. Su textura cremosa, su aroma dulce y ese sabor que recuerda a la infancia lo convierten en un verdadero abrazo en taza. Con pocos ingredientes y unos cuantos pasos, puedes crear una receta que encantará a todos y que seguramente se convertirá en una de tus favoritas para días fríos, reuniones o antojos de algo casero y especial.

A través de TikTok, la cuenta Cocina Guerrerense compartió cómo es la preparación paso a paso para lograr esta espectacular bebida que te hará quedar de maravillas con tus allegados.

¿Cuáles son los ingredientes necesarios para un atole de galleta?

En principio, deberás contar con ingredientes clave como:



1 litro de leche

8 a 12 galletas María (o tu galleta dulce favorita)

3 cucharadas de maicena (fécula de maíz)

½ taza de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla

3 a 5 cucharadas de azúcar (al gusto)

Canela en rama o molida (opcional)

Así es el procedimiento para preparar la receta

Licuar la base: colocar en la licuadora las galletas, la leche, el azúcar y la vainilla. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Disolver la maicena: en un vaso aparte, mezcla la maicena con el agua fría hasta que no queden grumos. Calentar la mezcla: verter lo licuado en una olla y caliéntalo a fuego medio, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Agregar la maicena disuelta: incorporar poco a poco mientras sigues mezclando. Esto dará la textura espesa característica del atole. Dejar que espese: cocina por 5–8 minutos, sin dejar de mover, hasta que el atole adquiera la consistencia deseada. Si quieres, añade una ramita de canela mientras hierve. Servir y disfruta: retirar la canela y sirve caliente. Puedes espolvorear un poco de canela molida encima.

Como tip extra, si lo quieres aún más espeso, deberás añadir un poco más de maicena. Si lo prefieres más espeso y con sabor más intenso, tendrás que aumentar el número de galletas.