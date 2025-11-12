99 nombres para perros machos: desde tiernos y chistosos, hasta imponentes y curiosos

Elegir los nombres perfectos para tus perros no es tarea fácil, especialmente cuando quieres que refleje su personalidad y se destaque entre los demás. Por eso, aquí encontrarás una lista con 99 apodos para perros machos, que van desde los más tiernos y graciosos, hasta los más imponentes y originales.

Ya sea que tu compañero canino sea juguetón, tranquilo o todo un guardián, seguro encontrarás la manera de llamar a tu mascota que encaje con su carácter y estilo. Por tal motivo, desde los sitios especializados Mascotas y Salud y Dogelthy publicaron una guía con sobrenombres que pueden interesarte.

Tiernos y cariñosos:



Toby

Max

Bruno

Milo

Beto

Coco

Choco

Teddy

Bobby

Peluche

Nino

Kiko

Gordo

Simba

Pipo

Luki

Rolo

Chispa

Rufi

Pancho

Divertidos o chistosos:



Taco

Nacho

Churro

Bigote

Patotas

Burrito

Galleta

Frijol

Pepino

Chango

Mofle

Queso

Ñoño

Tito

Botón

Momo

Pulgas

Rayo

Lenteja

Imponentes y fuertes:



Rex

Thor

Zeus

Rocky

Tyson

Maximus

Conan

Hunter

Diesel

Bravo

Draco

Odin

León

Shadow

Fang

Spike

Atlas

Ghost

Blade

Titan

Curiosos y originales:



Neo

Loki

Apolo

Dante

Marley

Axel

Oreo

Pixel

Cosmo

Koda

Kenzo

Juno

Sirius

Zoro

Bento

Luka

Tango

Bolt

Nico

Jazz

SeventyFour/Getty Images Perros

Inspirados en la cultura:



Chewbacca

Scooby

Pluto

Balto

Hachi

Pongo

Snoopy

Stitch

Yoda

Simba

Goku

Vegeta

Olaf

Groot

Hulk

Flash

Sherlock

Dobby

Batman

Frodo.

Esto debes tener en cuenta a la hora de elegir su nombre

Por otra parte, seleccionar el nombre del perro es una decisión más importante de lo que parece, debido a que será una de las palabras que más escucharás con frecuencia y formará parte de la identidad de la mascota. Por tal razón, esto es lo que debes tener en cuenta al momento de elegirlo:

