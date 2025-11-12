inklusion logo Sitio accesible
99 nombres para perros machos: desde tiernos y chistosos, hasta imponentes y curiosos

Elegir los nombres para los perros no es tarea sencilla, por eso te facilitamos una lista con múltiples opciones para ver si encaja con su carácter y estilo.

perros
Ana André | DR
Elegir los nombres perfectos para tus perros no es tarea fácil, especialmente cuando quieres que refleje su personalidad y se destaque entre los demás. Por eso, aquí encontrarás una lista con 99 apodos para perros machos, que van desde los más tiernos y graciosos, hasta los más imponentes y originales.

Ya sea que tu compañero canino sea juguetón, tranquilo o todo un guardián, seguro encontrarás la manera de llamar a tu mascota que encaje con su carácter y estilo. Por tal motivo, desde los sitios especializados Mascotas y Salud y Dogelthy publicaron una guía con sobrenombres que pueden interesarte.

Tiernos y cariñosos:

  • Toby
  • Max
  • Bruno
  • Milo
  • Beto
  • Coco
  • Choco
  • Teddy
  • Bobby
  • Peluche
  • Nino
  • Kiko
  • Gordo
  • Simba
  • Pipo
  • Luki
  • Rolo
  • Chispa
  • Rufi
  • Pancho
perros

Divertidos o chistosos:

  • Taco
  • Nacho
  • Churro
  • Bigote
  • Patotas
  • Burrito
  • Galleta
  • Frijol
  • Pepino
  • Chango
  • Mofle
  • Queso
  • Ñoño
  • Tito
  • Botón
  • Momo
  • Pulgas
  • Rayo
  • Lenteja
perros

Imponentes y fuertes:

  • Rex
  • Thor
  • Zeus
  • Rocky
  • Tyson
  • Maximus
  • Conan
  • Hunter
  • Diesel
  • Bravo
  • Draco
  • Odin
  • León
  • Shadow
  • Fang
  • Spike
  • Atlas
  • Ghost
  • Blade
  • Titan

Curiosos y originales:

  • Neo
  • Loki
  • Apolo
  • Dante
  • Marley
  • Axel
  • Oreo
  • Pixel
  • Cosmo
  • Koda
  • Kenzo
  • Juno
  • Sirius
  • Zoro
  • Bento
  • Luka
  • Tango
  • Bolt
  • Nico
  • Jazz
¿qué significa para la psicología acariciar a los perros?
SeventyFour/Getty Images
Perros

Inspirados en la cultura:

  • Chewbacca
  • Scooby
  • Pluto
  • Balto
  • Hachi
  • Pongo
  • Snoopy
  • Stitch
  • Yoda
  • Simba
  • Goku
  • Vegeta
  • Olaf
  • Groot
  • Hulk
  • Flash
  • Sherlock
  • Dobby
  • Batman
  • Frodo.

Esto debes tener en cuenta a la hora de elegir su nombre

Por otra parte, seleccionar el nombre del perro es una decisión más importante de lo que parece, debido a que será una de las palabras que más escucharás con frecuencia y formará parte de la identidad de la mascota. Por tal razón, esto es lo que debes tener en cuenta al momento de elegirlo:

  • Que sea corto y fácil de pronunciar: los nombres de una o dos sílabas son ideales, ya que el perro los asocia y responde más rápido.
  • Evitar que se parezca a órdenes comunes: nombres que suenen como “sit”, “ven” o “no” pueden confundirlo durante el entrenamiento.
  • Probar cómo suena: decir el nombre en voz alta varias veces; debe ser agradable y fácil de repetir.
  • Que encaje con su personalidad o aspecto: un perro activo puede llamarse “Rayo”, mientras que uno tranquilo podría ser “Simba” o “Luca”.
  • Evita nombres demasiado largos o complicados: aunque sean originales, pueden ser difíciles de recordar o pronunciar.
  • Elegir algo que tenga significado: puede estar inspirado en una película, una canción o un recuerdo especial.
  • Asegurarse de que sea único en tu entorno: si hay otros perros con el mismo nombre cerca, podría generar confusión en el parque o con tus amigos.
Perros
Tendencias
