99 nombres para perros machos: desde tiernos y chistosos, hasta imponentes y curiosos
Elegir los nombres para los perros no es tarea sencilla, por eso te facilitamos una lista con múltiples opciones para ver si encaja con su carácter y estilo.
Elegir los nombres perfectos para tus perros no es tarea fácil, especialmente cuando quieres que refleje su personalidad y se destaque entre los demás. Por eso, aquí encontrarás una lista con 99 apodos para perros machos, que van desde los más tiernos y graciosos, hasta los más imponentes y originales.
Ya sea que tu compañero canino sea juguetón, tranquilo o todo un guardián, seguro encontrarás la manera de llamar a tu mascota que encaje con su carácter y estilo. Por tal motivo, desde los sitios especializados Mascotas y Salud y Dogelthy publicaron una guía con sobrenombres que pueden interesarte.
Tiernos y cariñosos:
- Toby
- Max
- Bruno
- Milo
- Beto
- Coco
- Choco
- Teddy
- Bobby
- Peluche
- Nino
- Kiko
- Gordo
- Simba
- Pipo
- Luki
- Rolo
- Chispa
- Rufi
- Pancho
Divertidos o chistosos:
- Taco
- Nacho
- Churro
- Bigote
- Patotas
- Burrito
- Galleta
- Frijol
- Pepino
- Chango
- Mofle
- Queso
- Ñoño
- Tito
- Botón
- Momo
- Pulgas
- Rayo
- Lenteja
Imponentes y fuertes:
- Rex
- Thor
- Zeus
- Rocky
- Tyson
- Maximus
- Conan
- Hunter
- Diesel
- Bravo
- Draco
- Odin
- León
- Shadow
- Fang
- Spike
- Atlas
- Ghost
- Blade
- Titan
Curiosos y originales:
- Neo
- Loki
- Apolo
- Dante
- Marley
- Axel
- Oreo
- Pixel
- Cosmo
- Koda
- Kenzo
- Juno
- Sirius
- Zoro
- Bento
- Luka
- Tango
- Bolt
- Nico
- Jazz
Inspirados en la cultura:
- Chewbacca
- Scooby
- Pluto
- Balto
- Hachi
- Pongo
- Snoopy
- Stitch
- Yoda
- Simba
- Goku
- Vegeta
- Olaf
- Groot
- Hulk
- Flash
- Sherlock
- Dobby
- Batman
- Frodo.
Esto debes tener en cuenta a la hora de elegir su nombre
Por otra parte, seleccionar el nombre del perro es una decisión más importante de lo que parece, debido a que será una de las palabras que más escucharás con frecuencia y formará parte de la identidad de la mascota. Por tal razón, esto es lo que debes tener en cuenta al momento de elegirlo:
- Que sea corto y fácil de pronunciar: los nombres de una o dos sílabas son ideales, ya que el perro los asocia y responde más rápido.
- Evitar que se parezca a órdenes comunes: nombres que suenen como “sit”, “ven” o “no” pueden confundirlo durante el entrenamiento.
- Probar cómo suena: decir el nombre en voz alta varias veces; debe ser agradable y fácil de repetir.
- Que encaje con su personalidad o aspecto: un perro activo puede llamarse “Rayo”, mientras que uno tranquilo podría ser “Simba” o “Luca”.
- Evita nombres demasiado largos o complicados: aunque sean originales, pueden ser difíciles de recordar o pronunciar.
- Elegir algo que tenga significado: puede estar inspirado en una película, una canción o un recuerdo especial.
- Asegurarse de que sea único en tu entorno: si hay otros perros con el mismo nombre cerca, podría generar confusión en el parque o con tus amigos.