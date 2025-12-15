Receta de pay de queso Philadelphia: es en pocos pasos y te quedará como de concurso

Si eres fan de los postres clásicos y cremosos, esta receta de pay de queso Philadelphia es perfecta para que la hagas. Con un procedimiento sencillo y rápido, lograrás un tentempié suave, bien firme y con un sabor irresistible, tan bueno y bien presentado que parecerá hecho para un concurso de repostería.

Gastronómicos del sitio Cook Pad compartieron cómo debes hacer esta emblemática especialidad dulce con la que podrás cautivar el paladar de todos tus invitados. Checa el paso a paso y todos los productos que necesitas.

Ingredientes para el pay de queso Philadelphia

Para la base:



170 g de galletas tipo María o Digestive

90 g de mantequilla derretida

Para el relleno:



2 paquetes (190 g c/u) de queso crema Philadelphia, a temperatura ambiente

1 lata de leche condensada

3 huevos

1 cucharadita de vainilla

2 cucharadas de jugo de limón.

El procedimiento para lograr este pay de queso

Precalienta el horno a 180 °C. Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Coloca la mezcla en un molde para pay, presionando bien el fondo y los bordes. En un bowl, bate el queso crema hasta que esté suave y sin grumos. Agrega la leche condensada y mezcla. Incorpora los huevos uno a uno, luego la vainilla y el jugo de limón. Vierte la mezcla sobre la base de galleta. Hornea por 40–45 minutos o hasta que el centro esté ligeramente firme. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas antes de desmoldar.

Así puedes decorar este postre

Fruta fresca : fresas, frutos rojos, mango o durazno en láminas.

: fresas, frutos rojos, mango o durazno en láminas. Coulis o mermelada : de fresa, frambuesa o frutos del bosque.

: de fresa, frambuesa o frutos del bosque. Crema batida : agrega rosetones en los bordes para un toque elegante.

: agrega rosetones en los bordes para un toque elegante. Chocolate : rallado o en forma de ganache ligero.

: rallado o en forma de ganache ligero. Azúcar glass: espolvorea ligeramente para una presentación sencilla y bonita.

Esto debes tener en cuenta a la hora de cocinar un pay de queso