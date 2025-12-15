Receta de pay de queso Philadelphia: es en pocos pasos y te quedará como de concurso
Cremoso, suave y con un sabor irresistible, este pay de queso Philadelphia se prepara en pocos pasos y con ingredientes sencillos. Checa la receta.
Si eres fan de los postres clásicos y cremosos, esta receta de pay de queso Philadelphia es perfecta para que la hagas. Con un procedimiento sencillo y rápido, lograrás un tentempié suave, bien firme y con un sabor irresistible, tan bueno y bien presentado que parecerá hecho para un concurso de repostería.
Gastronómicos del sitio Cook Pad compartieron cómo debes hacer esta emblemática especialidad dulce con la que podrás cautivar el paladar de todos tus invitados. Checa el paso a paso y todos los productos que necesitas.
Ingredientes para el pay de queso Philadelphia
Para la base:
- 170 g de galletas tipo María o Digestive
- 90 g de mantequilla derretida
Para el relleno:
- 2 paquetes (190 g c/u) de queso crema Philadelphia, a temperatura ambiente
- 1 lata de leche condensada
- 3 huevos
- 1 cucharadita de vainilla
- 2 cucharadas de jugo de limón.
El procedimiento para lograr este pay de queso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Coloca la mezcla en un molde para pay, presionando bien el fondo y los bordes.
- En un bowl, bate el queso crema hasta que esté suave y sin grumos.
- Agrega la leche condensada y mezcla. Incorpora los huevos uno a uno, luego la vainilla y el jugo de limón.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta.
- Hornea por 40–45 minutos o hasta que el centro esté ligeramente firme.
- Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas antes de desmoldar.
Así puedes decorar este postre
- Fruta fresca: fresas, frutos rojos, mango o durazno en láminas.
- Coulis o mermelada: de fresa, frambuesa o frutos del bosque.
- Crema batida: agrega rosetones en los bordes para un toque elegante.
- Chocolate: rallado o en forma de ganache ligero.
- Azúcar glass: espolvorea ligeramente para una presentación sencilla y bonita.
Esto debes tener en cuenta a la hora de cocinar un pay de queso
- Usa el queso crema a temperatura ambiente: así se integra mejor y evitas grumos en la mezcla.
- No batas en exceso: mezclar demasiado incorpora aire y puede provocar grietas al hornearse.
- Hornea a temperatura media: un calor muy alto reseca el pay; lo ideal es que se cocine lentamente.
- El centro debe quedar ligeramente firme: al salir del horno aún se moverá un poco, pero se asentará al enfriar.
- Deja enfriar poco a poco: cambios bruscos de temperatura pueden causar que se agriete.
- Refrigera antes de servir: al menos 2 horas para lograr una mejor textura y sabor.
- Engrasa bien el molde: facilitará el desmolde y conservará su forma.