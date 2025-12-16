Esta es la mejor y más saludable receta para la cena de Navidad

La cena de Navidad es uno de los momentos más esperados y felices de esta celebración, pues es precisamente aquí en donde las familias se reúnen para agradecer por un año más juntos. Dicho lo anterior, aquí conocerás la receta de un plato rico, saludable y sencillo para esta fecha.

Mucho se habla respecto a que las personas suelen subir de peso en este cierre del año debido a la cantidad de comida que se ingiere en Navidad y Año Nuevo, así como a su alto contenido en calorías. No obstante, existe un platillo que además de ser rico suele ser una opción saludable para los que quieren mantener su figura.

¿Cuál es el platillo saludable que puedes llevar a la cena de Navidad?

Si debes llevar un platillo a la cena de Navidad, no dudes en tener como opción principal el lomo de cerdo al horno con salsa de naranja. Para este alimento lo único que tendrás que hacer es sellar el sartén y hornear a 180 grados de 90 a 120 minutos mientras se cubre con una salsa elaborada con distintos chiles y, por supuesto, el jugo de naranja.

#cenanavideña #recetas #cerdo #food ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP @lorefoodtrip Con este lomo de cerdo saco aplausos, y ahora te toca a ti! 🤌 Paso a paso: - Lomo de 1 1/5 kilo - Precalentar el horno a 190° - En una tabla poner el lomo y condimentar con sal de parrilla y pimienta en ambas caras. - En un sartén sella por 2 minutos aprox cada cara del lomo. - Ponlo en un pairex aceitado con oliva y lleva al horno por 20 minutos a 180° - En un bol preparara una salsa con 1 taza de caldo de carne o pollo, 2 ajos cortados en cubitos, 4 cucharadas de miel, 4 cucharadas de mostaza dijon, tomillo, sal y pimienta. Revuelve bien. - Cuando el lomo lleve 20 minutos en el horno, agrega la salsa encima y deja hornear 30 minutos más. - Saca el lomo del horno, déjalo reposar 5 minutos, y reserva la salsa para hidratarlo a la hora de servir. Cuéntame cómo te queda! 👀 #lomodecerdo

La salsa, en principio, aporta el balance perfecto en cuanto a lo dulce y lo acidito sin el exceso de utilizar azúcar refinada. Por su parte, el hornear el lomo ayuda a que sus jugos naturales se conversen sin la necesidad de aportar grasas extra, lo cual hace de este platillo uno delicioso y, de cierta forma, saludable.

Ahora bien, si deseas una opción aún más light no descartes una ensalada de brócoli con betabel y manzana. Aquí, deberás mezclar cada uno de los ingredientes junto a otros como la zanahoria y semillas de girasol, aceite de oliva, limón, miel y un pequeño toque de aderezo de salsa casera, el cual será el elemento ideal para su sabor.

¿Cuáles son las recomendaciones para no subir de peso en Navidad?

Alma Belén Membrilla Torres, nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sugiere tomar con cautela estos platillos de Navidad y Año Nuevo para cuidar la figura y evitar un consumo excesivo de calorías. Del mismo modo, recomienda sustituir algunas bebidas como refrescos y cervezas por tés y agua natural para mantener un equilibrio en el organismo.