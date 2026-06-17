5 postres mexicanos fáciles de hacer para sorprender a tus invitados durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ se presenta como la ocasión ideal para compartir con la familia y amigos y, sin lugar a dudas, la comida, la bebida, el ambiente, las botanas y los postres son el pilar de las reuniones; por ello, ahora te contamos sobre algunas ideas de postres mexicanos para preparar y sorprender a todos.

Ahora lee: 5 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños con estilo K-pop Demon Hunter

Para nadie es un secreto que México cuenta con uno de los catálogos de comida más grandes del mundo, pues existen opciones tradicionales, como flan, arroz de leche, churro y demás postres que se convierten en protagonistas de cada mesa.

5 recetas sencillas de postres que serán tendencia durante la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

Si quieres sorprender a todos con tus talentos culinarios, aquí te dejamos 5 recetas de deliciosos postres mexicanos que son perfectos para compartir con tus invitados mientras disfrutas de la emoción del futbol.

Prepara fácilmente estos 5 deliciosos postres mexicanos durante los partidos. Son opciones prácticas, sin complicaciones y perfectas para compartir con tus invitados mientras disfrutas de la emoción del futbol.

Marquesiutas Yucatecas

Este postre cuenta con un balance perfecto entre dulce y salado y, para poder disfrutar de él, solo ocupas un sartén muy caliente que te permita crear una masa delgada y crujiente, la cual puedes rellenar con queso bola y enrollarla con cajeta y mermelada.

Marquesiutas Yucatecas|Canva-Pexels

Arroz con leche

Este clásico de los hogares nacionales solo requiere hervir arroz con canela y agregar leche evaporada y condensada, para después servir ya sea frío o caliente.

Arroz con leche|Pexels-Canva

Jericallas

Este postre originario de Guadalajara es similar al flan, pero en su receta requiere hervir leche, canela, azúcar, vainilla y yemas de huevo. El postre se hornea a baño maría y hasta que se logre una superficie dorada y tostada.

Jericallas|Pexels - Canva Pro

Gelatina de Mosaico Tricolor

Otro gran clásico de las reuniones nacionales y que nunca falla, es esta gelatina que solo requiere de preparar con agua de gelatina de limón, fresa y anís. Una vez cuajada, se parte en cubos y se mezcla en un molde con una base de gelatina de leche condensada.

Gelatina de Mosaico Tricolor|Pexels-Canva

Plátanos fritos con Lechera

Este postre lleno de color únicamente requiere de plátanos machos cortados en rodajas y freírlos con mantequilla hasta que estén dorados y caramelizados. Debes servirlos aún calientes y bañarlos generosamente con leche condensada y un toque de canela.

Plátanos fritos con Lechera|Pexels-Canva

Sin lugar a dudas, cualquiera de estas opciones de postres es ideal para sorprender a tus invitados y vivir de la mejor manera la fiesta futbolera.