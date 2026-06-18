Estos son los 3 sándwiches nivel MasterChef 24/7 que se prepararon este 17 de junio en la batalla por equipos

La carpa del sabor se instaló con toda su fuerza este 17 de junio en las estaciones de MasterChef 24/7. La adrenalina alcanzó niveles circenses en una trepidante batalla por equipos que desafió no solo la creatividad de los cocineros, sino su capacidad para trabajar bajo una presión extrema. El reto de la jornada fue directo pero sumamente complejo: interpretar el concepto clásico del sándwich en una experiencia gourmet de alta gama.

El desafío de esta noche colocó a los aspirantes frente a un jurado sumamente especial. Los equipos tuvieron apenas 45 minutos para cocinarle a 23 artistas circenses, un público exigente que requería platillos prácticos, llenos de energía y con un sabor explosivo.

sándwiches

Para añadirle dramatismo a la entrega, como cada miércoles, las cocinadas estuvieron escalonadas con salidas cada 10 minutos entre cada equipo, un formato que desató el caos y las carreras en la cocina. Tras probar cada propuesta, los comensales emitierán sus votos en una urna para definir al ganador.

¿Qué sándwiches se prepararon en MasterChef 24/7 este miércoles 17 de junio?

La versatilidad de las estaciones quedó claro con las tres joyas gastronómicas que se presentaron en el atril de degustación:

Bagel de salmón con encurtidos: Una apuesta fresca y sofisticada que equilibró la grasa noble del pescado con la acidez perfecta de los vegetales en vinagre, ideal para el paladar refinado.

Philly cheesesteak con papas fritas: El clásico reconfortante de la cocina urbana elevado a su máxima expresión, destacando la jugosidad de la carne y el fundido perfecto del queso (el cual el Chef Herrera aseguró que es el más fácil de preparar).

Croque-madame con chips de camote: Una oda a la técnica francesa, donde la salsa bechamel y el huevo estrellado jugaron con el toque crujiente y dulce del camote.

El capitán del equipo ganador obtendrá el pase directo al balcón y tendrá la pesada responsabilidad de elegir a tres miembros de su equipo para que suban junto a él, salvándolos por completo del riesgo de eliminación.