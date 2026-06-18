Conoce a los talentosos comensales que engalanaron la batalla por equipos de MasterChef 24/7

La intensa batalla por equipos de esta noche comenzó con un inesperado y divertido acto circense por parte de los talentosos artistas de Vie de Cirque, los cuales fueron los comensales especiales que degustaron las tres propuestas de sándwiches de esta noche y aquí te invitamos a conocer un poco más de ellos.

Los artistas de Vie de Cirque visitan la cocina más poderosa de México

Como cada miércoles, la cocina más poderosa de México recibió a un grupo de comensales para que degustaran los platillos preparados por los equipos y definieran al capitán que subirá directamente al balcón en compañía de un par de sus compañeros, y en esta ocasión los artistas de Vie de Cirque engalaron MasterChef 24/7.

De acuerdo con las redes sociales del circo, Vie de Cirque es una "compañía dedicada al arte escénico, encargada de incitar la imaginación, provocar los sentidos e invocar emociones" y cuenta con 45,3 mil seguidores en Instagram y 92 mil seguidores en Facebook.

Cabe señalar que los talentosos artistas degustaron las tres propuestas de los equipos liderados por Claudia, María y Flor (la cocinera con mayor número de votos del público), las cuales fueron bagels de salmón con encurtidos, Philly cheesesteak con papas fritas y Croque madame con chips de camote.

Por otro lado, Claudia Lizaldi compartió un video sobre el querido Chef Poncho Cadena debido a que se ausentó por segunda noche consecutiva en MasterChef 24/7 en el que afirmó que se encuentra mejor de salud y que estará presente en la gala de delantales negros de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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