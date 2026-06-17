5 tips para lograr un maquillaje coreano y brillar en el México vs Corea del Sur este 18 de junio

La emoción por el encuentro entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se vive en las gradas y frente a las pantallas. También ha llegado a las rutinas de belleza, donde el maquillaje coreano continúa posicionándose como uno de los estilos favoritos gracias a su apariencia fresca, natural, luminosa.

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Si eres de los aficionados que también es fan de los k-dramas o K-pop y quiere lucir en esta temporada mundialista como una estrella surcoreana donde se resalta la belleza natural mediante una piel radiante y acabados sutiles quédate aquí que te revelamos algunos tips que te harán lucir espectacular.

Si quieres sumarte al ambiente futbolero con un toque asiático, estos cinco consejos pueden ayudarte a recrear el famoso “glass skin look” para disfrutar del partido entre ambas escuadras el próximo 18 de junio en el estadio Guadalajara.

5 tips para lograr un maquillaje coreano

1.- Piel luminosa e hidratada

Si quieres lucir un estilo coreano debes considerar que la estrella del maquillaje es tener una base natural, esto indica que proyectes una piel saludable, por lo que antes de aplicar el producto , utiliza una crema hidratante ligera y protector solar. El objetivo es lograr un acabado fresco y jugoso, evitando que la piel luzca acartonada.

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2.- Base ligera

A diferencia de otros estilos de maquillaje, la tendencia coreana destaca por apostar en coberturas naturales. Las BB Creams son ideales para unificar el tono sin ocultar completamente la textura natural de la piel. Esto permite conseguir un efecto más juvenil y fresco.

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3.- Rubor en las mejillas

Los rubores en tonos rosados y durazno son esenciales para recrear el maquillaje coreano. Aplica el rubor en la parte central de las mejillas y difumina suavemente hacia los costados. Este detalle aporta un aspecto saludable y alegre, perfecto para una jornada mundialista.

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4.- Ojos suaves y brillantes

Si algo destaca en el maquillaje coreano son los ojos, por lo que es necesario crear un maquillaje con sombras en tonos beige, rosa claro,o café suave, complementa el look con un delineado discreto y un toque de brillo en el lagrimal, agrega pestañas y alargarlas más con puro rimel.

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5.- Labios con efecto degradado

Uno de los sellos más destacados en el rostro coreano son los labios difuminados, por eso es necesario aplicar labiales en tonos rojizos o rosados en el centro de los labios y extiéndelo hacia los bordes para crear un acabado natural y ligero.

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