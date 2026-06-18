El equipo rojo EXPLOTA en la batalla de este 17 de junio en MasterChef 24/7

La batalla por equipos estuvo llena de magia debido a la presencia de los artistas circenses de Vie de Cirque como comensales especiales; sin embargo, no podía falta el drama y en esta ocasión, el equipo rojo protagonizó una tensa situación a minutos de terminar su propuesta culinaria.

Vuelve el drama entre Carmen y Ramahá

Mientras los comensales degustaban el sándwich del equipo amarillo liderado por Flor (la cocinera que consiguió el mayor número de votos del público para convertirse en capitana), el Chef Adrián Herrera centró su atención en el grupo rojo, pues Carmen despotricó contra Ramahá.

La cocinera apuntó que ocurrió "lo de siempre" y es que dijo que su compañero se enfocó en hacer una sola cosa mientras que ella realizó más actividades y que cuando le pidió que ayudara con algo más, el yucateco dijo que "estaba haciendo el encurtido"; "prefiero quedar como loca trabajando", sentenció Carmen.

Cuando el Chef Herrera le dio la palabra a Ramahá, el cocinero se limitó a decir que en la transmisión 24/7 se ve todo y que "si se ponía a pelear, no iba a acabar".

Cabe apuntar que el liderazgo y el desempeño de María como capitana del equipo rojo fue cuestionado por el Chef y que, posteriormente, la cocinera rompió en llanto antes de la degustación, por lo que fue abordada por Zahie Téllez y le pidió que mantuviera la compostura ante los comensales.

El equipo amarillo fue el gran triunfador de la noche, por lo que Flor, como capitana, subió directamente al balcón y eligió a Emmanuel y Camila para que la acompañaran, por lo que garantizaron su permanencia en MasterChef 24/7 por una semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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