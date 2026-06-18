El truco de cocina de la Chef Zahie de MasterChef 24/7 para preparar un sándwich nivel experto

Preparar un sándwich puede parecer la tarea más sencilla del mundo, pero cuando se trata de presentarlo dentro de la cocina más famosa de México: MasterChef 24/7, las cosas cambian radicalmente.

Durante este intenso miércoles de batalla por equipos , la Chef Zahie Téllez detuvo la prisa de los participantes para obsequiarles una de esas lecciones que transforman un bocadillo ordinario en una obra de arte nivel experto, revolucionando la forma en que los cocineros estructuran sus propuestas.

El truco de la Chef Zahie de MasterChef 24/7 para preparar un sándwich nivel experto

La Chef Zahie de MasterChef 24/7 fue contundente al explicar que el éxito de este platillo radica en la física de sus capas. De acuerdo con la chef, un buen sándwich debe tener una buena capa de mantequilla o mayonesa para evitar que se aguade con la humedad de las proteínas o los vegetales.

Esta barrera grasa protege la textura crujiente del pan. Además, enfatizó la importancia de la geometría culinaria: hay que asegurarse de distribuir de manera uniforme los ingredientes para que el comensal reciba la misma explosión de sabor en cada mordida. Estos detalles invisibles fueron definidos por la experta como los puntos clave para alcanzar la gloria.

¿Cuál fue el reto de este miércoles 17 de junio en MasterChef 24/7?

Esta noche de miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron que organizarse a contrarreloj para formar dos equipos de seis personas y uno de cinco integrantes. La misión no era apta para cardíacos: los cocineros tuvieron apenas 45 minutos para cocinarle a 23 artistas circenses, un jurado dinámico que exigía sabor y practicidad a partes iguales.

Los equipos se dividieron el menú en: un sofisticado bagel de salmón con encurtidos, el clásico y monchoso Philly cheesesteak con papas fritas, y el elegante croque-madame acompañado de chips de camote.

Finalmente, los jueces esta noche serán los artistas del circo que asistieron al foro de MasterChef 24/7 para demostrar su talento, pero también para degustar los platillos de los cocineros.

