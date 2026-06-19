3 ideas de deliciosos pasteles sin horno para hacer el Día del Padre y deleitar a papá en su día

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre, una de las fechas más especiales para consentir a quien siempre está presente con un detalle hecho desde el corazón. Si en tus planes está darle un pastel pero simplemente no tienes buena relación con la cocina y buscas alternativas rápidas, fáciles y deliciosas los pasteles sin horno se convertirán en tus mejores aliados.

Si quieres sorprender a papá con un pastel sencillo, sin ingredientes difíciles de conseguir y un poco de refrigeración prepara un postre cremoso, fresco y lleno de mucho aquí te dejamos algunas opciones que puedes cocinar de manera sencilla.

3 pasteles fáciles de hacer sin utilizar horno

1.-Pastel de galletas con chocolate

Este clásico nunca pasa de moda, solo necesitas galletas de vainilla, crema, chocolate derretido y un toque de café o leche para humedecer las galletas. Se forman capas alternando galletas y crema de chocolate hasta completar el molde.

Después de refrigerarlo durante varias horas, el resultado será un pastel suave y lleno de sabor, también puedes decorarlo con chispas de chocolate, nueces o cacao en polvo para darle una presentación más elegante.

2.- Cheesecake de limón

Si tu papá es de gustos dulces con un toque ácido un cheesecake de limón es la mejor opción ya que se combinan sabores, una textura cremosa, refrescante y lo mejor es que es sencillo de preparar. Para hacerlo es necesario elaborar una base con galletas trituradas y mantequilla derretida, mientras que el relleno es necesario combinar queso crema, leche condensada, crema para batir y jugo de limón.

Solo hay que dejarlo enfriar hasta que tome consistencia y decorar con ralladura de limón, frutas frescas o una capa de mermelada. Es una excelente opción para quienes prefieren los postres ligeros.

3.- Pastel de tres leches frío

Esta versión evita el horno utilizando una bolsita de panqué preparados que venden en la tiendita, deja remojarlos con la tradicional mezcla de leche evaporada, leche condensada y crema. Posteriormente se cubre con crema batida y se refrigera para que absorba todos los sabores.Puedes decorarlo con canela, fresas, duraznos o cerezas para darle un toque más festivo. Su textura esponjosa.