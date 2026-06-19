“Te vamos a garantizar ese bonito mandil negro": Lancer recibe ultimátum de los Chefs por esta razón

Las emociones se están viviendo al límite en la gala de delantales negros de esta noche, pues los cocineros buscan eludir el próximo domingo de eliminación; sin embargo, todo parece indicar que para Lancer, quien no recibió un indeseable mandil, habrá una presión extra, ya que recibió un ultimátum por parte de los paladares más exigentes de México.

"Si mañana cocinas igual...": Los Chefs le hacen una promesa a Lancer

Luego de que se anunciara el regreso del querido Chef Poncho Cadena tras haberse ausentado dos noches consecutivas por motivos de salud y que Ixdit fuera la elegida por el público para subir directamente al balcón, los Chefs les compartieron los pormenores del reto a los cocineros y Diego, como portador del Pin del Chef, jugó un papel fundamental.

"Smi-Lee" tuvo la encomienda de repartir al resto de sus compañeros en tres equipos y asignarles un determinado número de ingredientes para hacer sus propuestas culinarias.

En el primer grupo se encontraban Julio, Daniela, Ramahá y Lancer, los cuales tuvieron que usar 13 ingredientes exactos, los cuales fueron contados personalmente por los Chefs.

Durante la degustación, Julio y Daniela se hicieron acreedores a los delantales negros debido a que no usaron todos los ingredientes, por lo que los paladares más exigentes de México señalaron que ya no entregarían más mandiles; sin embargo, le hicieron un ultimátum a Lancer antes de pasar a las preparaciones del segundo equipo.

Como Lancer volvió a hacer una sopa, como ha sido su costumbre en últimos días, los Chefs le hicieron saber que contara con que "si mañana cocinaba igual, le van a garantizar ese bonito mandil negro que tanto espera", a lo que el cocinero solamente asintió.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Emmanuel, Camila e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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