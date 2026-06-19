¡Lo prometido es deuda! El Chef Poncho Cadena vuelve para la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7

Aunque se está viviendo un ambiente de tensión en la gala de delantales negros de esta noche, el programa comenzó con una increíble noticia, pues el programa de este 18 de junio marcó el regreso del querido Poncho Cadena a MasterChef 24/7 después de haberse ausentado dos noches consecutivas por motivos de salud.

Previo a que se anunciara que Ixdit fue la cocinera que consiguió el mayor número de votos por parte del público para que subiera directamente al balcón y acompañara a Flor, Emmanuel y Camila, Claudia Lizaldi le dio la bienvenida al Chef, quien recibió las muestras de cariño de sus colegas y los propios participantes.

Cabe apuntar que fueron los cocineros de MasterChef 24/7 los que afirmaron que Cadena tuvo que ausentarse de la pasada gala de beneficios y castigos debido a que se le subió mucho la presión.

Por otro lado y hablando precisamente de temas de salud, María no pudo cocinar esta noche debido a razones médicas y es que cabe recordar que ayer pasó por una crisis con motivo del trabajo del grupo rojo en la intensa batalla por equipos y que su desempeño y liderazgo fueron cuestionados por los paladares más exigentes de México y por sus propios compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Emmanuel, Camila e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.