Julio y Daniela reciben delantal negro esta jueves 18 de junio en MasterChef 24/7 por romper esta delicada regla

La implacable cocina de MasterChef 24/7 demostró una vez más que el peor enemigo de un cocinero no siempre es la sazón, sino el reloj y la falta de atención a los detalles. Este jueves 18 de junio , la tensión alcanzó su punto máximo durante el temido jueves de delantales negros, una noche que prueba el temple y capacidad de ejecución de los participantes bajo condiciones extremas. Al final de la noche, una delicada regla técnica terminó costándoles muy caro a Julio y a Daniela, quienes descendieron directamente al foso de la eliminación.

La dinámica de la noche fue un verdadero laberinto. El primer grupo, armado por Diego, quien tiene el poder del pin esta noche, enfrentó el reto más caótico, obligándolos a cocinar con el mayor número de elementos posibles, es decir, 13 ingredientes obligatorios, en un tiempo de apenas 20 minutos. Además, determinó que este escuadrón —conformado por Ramahá, Lancer, Julio y Daniela— fuera el primero en pasar a las estaciones de trabajo, desatando una carrera frenética contra el cronómetro.

La regla que hizo que Julio y Daniela tuvieran delantal negro este jueves 18 de junio en MasterChef 24/7

El primero en encarar el juicio de los chefs fue Julio. A nivel de sabor, su propuesta parecía tener un destino brillante, pues recibió comentarios positivos por la elaboración de un chile relleno. Sin embargo, la catástrofe llegó cuando la Chef Zahie le preguntó de forma directa dónde estaba la harina de arroz que él mismo había seleccionado en el mercado . El participante confesó que , debido a las prisas, simplemente no tuvo tiempo de utilizarla. Al no cumplir con la regla matemática de los 13 ingredientes, la rigurosidad del programa se hizo presente y Julio recibió el temido delantal negro de inmediato.

Daniela se lleva mandil negro este jueves 18 de junio en MasterChef 24/7

Minutos después, Daniela Parra caminó hacia el atril de degustación con la esperanza de correr con mejor suerte. Aunque ella sí logró estructurar una idea completa dentro del tiempo límite, el verdadero problema emergió al momento del montaje. En el último segundo, la participante no alcanzó a poner la ensalada que coronaría y daría frescura a su plato.

Las críticas de los jueces fueron demoledoras: evaluaron la propuesta como un "taco triste" y, para empeorar su situación técnica, detectaron que la tortilla estaba completamente cruda. Sin balance en el plato y con un ingrediente ausente, Daniela sufrió el mismo destino que su compañero. Ahora, ambos tendrán que jugarse la permanencia el próximo domingo de eliminación en MasterChef 24/7.

