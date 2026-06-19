5 diseños de piñatas caseras de Everest de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños
Para que puedas decorar la piñata con este clásico personaje, es mejor tener en cuenta estas opciones.
Una de las series más queridas por los más chicos y que se ha convertido en tendencia en el último tiempo es ‘Paw Patrol’ que se compone de cachorros que luchan contra el mal y que cada uno se especifica en algo especial. Por eso, es que no pueden faltar en ninguna decoración de cumpleaños de fiestas infantiles, y en este caso, te vamos a dejar algunos diseños de piñatas sobre Chase, una entrañable cachorrita y que les encantará a todos.
Como mencionábamos, desde su estreno en la pantalla chica que Paw Patrol se ha convertido en una de las series más vistas de todas y preferidas por los más pequeños, ya que transmite compañerismo, solidaridad y valores. Uno de los personajes más elegidos y queridos es ‘Everest’ una cachorrita Husky siberiano que forma parte de la Patrulla Canina y es la experta en rescates en la nieve y en donde se destaca su personalidad, su valentía y energía.
Es tanta la popularidad de Paw Patrol que se ha convertido en una temática de cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que los niños elegirán uno de los personajes para que sea el centro de atención de la fiesta y lo puedan replicar tanto en la decoración, como en el pastel o la piñata. Un momento muy esperado por los niños es cuando se rompe la piñata y caen los dulces, y te dejaremos 5 ideas distintas que no varían mucho, solamente en su tamaño y los colores.
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Elementos para la piñata de Everest de Paw Patrol
- Pedazos de cartón para las siluetas
- Cartón de 15 cm para colocar en los bordes
- Tijera o cúter
- Silicona y cinta adhesiva
- Hilo resistente
- Papel crepé color turquesa/celeste (para el fondo) y blanco
- Papel afiche de color blanco, café, rosa, celeste y negro para los detalles del rostro
- Impresión a color de la imagen de Everest
Diseños de una piñata de Everest de Paw Patrol pic.twitter.com/fbaqSSFAKG— ShowMundial (@ShowmundialShow) June 18, 2026
Cómo hacer la piñata de Everest de Paw Patrol
- Dibujar el contorno de la silueta de Everest en los cartones y luego recortarlas
- Armar el contorno y tendrás que tomar la tira de cartón de 15 cm de ancho y bordear toda la silueta pegándola fuerte con silicona y reforzando con cinta adhesiva
- Hacer dos perforaciones en la parte superior del cartón, pasar la cuerda por dentro y asegurarla atándola
- Pegar la segunda tapa del cartón y dejar una pequeña ventana para colocar los dulces
- Cortar las tiras de papel crepé de 4 cm de ancho y hacer pequeños cortes continuos
- Forrar los laterales y cubrir todo el grosor lateral con papel crepé lila
- Forrar la parte trasera y delantera aplicando pegamento líquido, pegar las tiras de flecos solapando una fila sobre otra; usar blanco para el hocico y pecho; gris para el pelaje y verde para el gorro de invierno
- Dibujar el rostro de Everest o pegar una imagen a color
- Armar el clásico escudo de Paw Patrol y pegar todas las facciones
@olmarrosanaperezs
Piñatas de Everest de Paw Patrol♬ PAW Patrol on a Roll - PAW Patrol