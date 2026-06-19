5 diseños de piñatas caseras de Everest de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños

Una de las series más queridas por los más chicos y que se ha convertido en tendencia en el último tiempo es ‘Paw Patrol’ que se compone de cachorros que luchan contra el mal y que cada uno se especifica en algo especial. Por eso, es que no pueden faltar en ninguna decoración de cumpleaños de fiestas infantiles, y en este caso, te vamos a dejar algunos diseños de piñatas sobre Chase, una entrañable cachorrita y que les encantará a todos.

Como mencionábamos, desde su estreno en la pantalla chica que Paw Patrol se ha convertido en una de las series más vistas de todas y preferidas por los más pequeños, ya que transmite compañerismo, solidaridad y valores. Uno de los personajes más elegidos y queridos es ‘Everest’ una cachorrita Husky siberiano que forma parte de la Patrulla Canina y es la experta en rescates en la nieve y en donde se destaca su personalidad, su valentía y energía.

Es tanta la popularidad de Paw Patrol que se ha convertido en una temática de cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que los niños elegirán uno de los personajes para que sea el centro de atención de la fiesta y lo puedan replicar tanto en la decoración, como en el pastel o la piñata. Un momento muy esperado por los niños es cuando se rompe la piñata y caen los dulces, y te dejaremos 5 ideas distintas que no varían mucho, solamente en su tamaño y los colores.

Te puede interesar: 5 diseños de piñatas de Chase de Paw Patrol

Te puede interesar: diseños de piñatas de Snoopy

Elementos para la piñata de Everest de Paw Patrol

Pedazos de cartón para las siluetas

Cartón de 15 cm para colocar en los bordes

Tijera o cúter

Silicona y cinta adhesiva

Hilo resistente

Papel crepé color turquesa/celeste (para el fondo) y blanco

Papel afiche de color blanco, café, rosa, celeste y negro para los detalles del rostro

Impresión a color de la imagen de Everest

Diseños de una piñata de Everest de Paw Patrol pic.twitter.com/fbaqSSFAKG — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 18, 2026

Cómo hacer la piñata de Everest de Paw Patrol