Albóndigas de chicharrón en salsa roja: Receta original y deliciosa de la chef Zahie Téllez

Si se te acabaron las ideas para la comida o quieres reinventar platillos clásicos, tienes que hacer estas exquisitas albóndigas con chicharrón acompañadas de una picosita salsa roja que seguramente le encantará a toda tu familia. ¡Sigue la receta original de la chef Zahie Téllez!

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Ingredientes para hacer albóndigas de chicharrón

250 gr de chicharrón delgado

750g de carne molida de res

2 huevos crudos

3 cucharadas de cilantro picado

3 dientes de ajo picado

2 cucharadas de cebolla picada

Hierbabuena picada

Pimienta

4 jitomates grandes asados, pelados y sin semillas

1 chile chipotle adobado

2 cucharadas de aceite o manteca

2 tazas de agua o caldo de pollo

Sal

Receta paso a paso para hacer albóndigas de chicharrón en salsa roja

Muele en la licuadora: Los 4 jitomates asados, el caldo de pollo (puede ser caldo de verduras también) y sal. Si quieres un toque picante, le puedes poner un toque de chile chipotle. En una cacerola pon un poco de aceite y coloca la mezcla del jitomate para que se vaya calentando.



Los 4 jitomates asados, el caldo de pollo (puede ser caldo de verduras también) y sal. Si quieres un toque picante, le puedes poner un toque de chile chipotle. En una cacerola pon un poco de aceite y coloca la mezcla del jitomate para que se vaya calentando. Para la carne: Ponle sal, cebolla, ajo, hierbabuena y el chicharrón delgado o molido (este último debe ser una taza en proporción por 250 gr de carne). Coloca los huevos y mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes estén muy bien combinados.



Ponle sal, cebolla, ajo, hierbabuena y el chicharrón delgado o molido (este último debe ser una taza en proporción por 250 gr de carne). Coloca los huevos y mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes estén muy bien combinados. Mientras el caldo de jitomate hierve, haz bolitas de con tu preparación de carne y colócalas cuidadosamente en el caldo. Espera aproximadamente 20 minutos y ve checando si tu las albóndigas ya esta completamente cocidas.

¡Disfruta en familia!