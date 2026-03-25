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Albóndigas de chicharrón en salsa roja: Receta original y deliciosa de la chef Zahie Téllez

¡No hay nada más rico que unas deliciosas albóndigas de chicharrón! Sigue la receta paso a paso de la chef Zahie Téllez y deleita a tu familia.

chef zahie receta de albondigas de chicharron en salsa roja
|Crédito: Pexels

Escrito por: Vanesa Olmos

Si se te acabaron las ideas para la comida o quieres reinventar platillos clásicos, tienes que hacer estas exquisitas albóndigas con chicharrón acompañadas de una picosita salsa roja que seguramente le encantará a toda tu familia. ¡Sigue la receta original de la chef Zahie Téllez!

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Ingredientes para hacer albóndigas de chicharrón

  • 250 gr de chicharrón delgado
  • 750g de carne molida de res
  • 2 huevos crudos
  • 3 cucharadas de cilantro picado
  • 3 dientes de ajo picado
  • 2 cucharadas de cebolla picada
  • Hierbabuena picada
  • Pimienta
  • 4 jitomates grandes asados, pelados y sin semillas
  • 1 chile chipotle adobado
  • 2 cucharadas de aceite o manteca
  • 2 tazas de agua o caldo de pollo
  • Sal

Receta paso a paso para hacer albóndigas de chicharrón en salsa roja

  • Muele en la licuadora: Los 4 jitomates asados, el caldo de pollo (puede ser caldo de verduras también) y sal. Si quieres un toque picante, le puedes poner un toque de chile chipotle. En una cacerola pon un poco de aceite y coloca la mezcla del jitomate para que se vaya calentando.
  • Para la carne: Ponle sal, cebolla, ajo, hierbabuena y el chicharrón delgado o molido (este último debe ser una taza en proporción por 250 gr de carne). Coloca los huevos y mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes estén muy bien combinados.
  • Mientras el caldo de jitomate hierve, haz bolitas de con tu preparación de carne y colócalas cuidadosamente en el caldo. Espera aproximadamente 20 minutos y ve checando si tu las albóndigas ya esta completamente cocidas.

¡Disfruta en familia!

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