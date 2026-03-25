Albóndigas de chicharrón en salsa roja: Receta original y deliciosa de la chef Zahie Téllez
¡No hay nada más rico que unas deliciosas albóndigas de chicharrón! Sigue la receta paso a paso de la chef Zahie Téllez y deleita a tu familia.
Si se te acabaron las ideas para la comida o quieres reinventar platillos clásicos, tienes que hacer estas exquisitas albóndigas con chicharrón acompañadas de una picosita salsa roja que seguramente le encantará a toda tu familia. ¡Sigue la receta original de la chef Zahie Téllez!
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Ingredientes para hacer albóndigas de chicharrón
- 250 gr de chicharrón delgado
- 750g de carne molida de res
- 2 huevos crudos
- 3 cucharadas de cilantro picado
- 3 dientes de ajo picado
- 2 cucharadas de cebolla picada
- Hierbabuena picada
- Pimienta
- 4 jitomates grandes asados, pelados y sin semillas
- 1 chile chipotle adobado
- 2 cucharadas de aceite o manteca
- 2 tazas de agua o caldo de pollo
- Sal
Receta paso a paso para hacer albóndigas de chicharrón en salsa roja
- Muele en la licuadora: Los 4 jitomates asados, el caldo de pollo (puede ser caldo de verduras también) y sal. Si quieres un toque picante, le puedes poner un toque de chile chipotle. En una cacerola pon un poco de aceite y coloca la mezcla del jitomate para que se vaya calentando.
- Para la carne: Ponle sal, cebolla, ajo, hierbabuena y el chicharrón delgado o molido (este último debe ser una taza en proporción por 250 gr de carne). Coloca los huevos y mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes estén muy bien combinados.
- Mientras el caldo de jitomate hierve, haz bolitas de con tu preparación de carne y colócalas cuidadosamente en el caldo. Espera aproximadamente 20 minutos y ve checando si tu las albóndigas ya esta completamente cocidas.
¡Disfruta en familia!
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