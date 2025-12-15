Receta de chicharrón prensado al estilo mexicano: te chuparás los dedos y es muy fácil de hacer

Si eres amante de la cocina tradicional mexicana, esta receta de chicharrón prensado te conquistará desde el primer bocado. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, podrás preparar en casa un platillo lleno de sabor, perfecto para acompañar con tortillas, frijoles o una buena salsa, y tan delicioso que, literalmente, te chuparás los dedos.

Expertos gastronómicos del portal Cook Pad compartieron uno por uno todos los productos que necesitas para llevar a cabo esta imperdible preparación, además de explicar el paso a paso y cómo servirlo.

Los ingredientes que necesitas para hacer el chicharrón prensado

500 g de chicharrón prensado

2 cucharadas de aceite vegetal o manteca

Media cebolla blanca, picada

2 dientes de ajo, finamente picados

3 jitomates medianos, picados

2–3 chiles serranos o guajillos (al gusto), picados o molidos

Sal al gusto

Opcional: orégano, comino o laurel

Preparación en solo 7 pasos

Desmenuza el chicharrón prensado en trozos medianos y resérvalo. En un sartén amplio, calienta el aceite o la manteca a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que esté transparente y agrega el ajo; cocina por 1 minuto. Incorpora el jitomate y los chiles. Cocina hasta que el jitomate suelte su jugo y la salsa espese ligeramente. Agrega el chicharrón prensado, mezcla bien y cocina de 8 a 10 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que esté bien dorado y jugoso. Sazona con sal y, si lo deseas, añade las especias. Retira del fuego y deja reposar un par de minutos antes de servir.

Así puedes servir el chicharrón prensado