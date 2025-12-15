Receta de chicharrón prensado al estilo mexicano: te chuparás los dedos y es muy fácil de hacer
Crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor, este chicharrón prensado se prepara con ingredientes sencillos y en pocos pasos. Checa la receta.
Si eres amante de la cocina tradicional mexicana, esta receta de chicharrón prensado te conquistará desde el primer bocado. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, podrás preparar en casa un platillo lleno de sabor, perfecto para acompañar con tortillas, frijoles o una buena salsa, y tan delicioso que, literalmente, te chuparás los dedos.
Expertos gastronómicos del portal Cook Pad compartieron uno por uno todos los productos que necesitas para llevar a cabo esta imperdible preparación, además de explicar el paso a paso y cómo servirlo.
Los ingredientes que necesitas para hacer el chicharrón prensado
- 500 g de chicharrón prensado
- 2 cucharadas de aceite vegetal o manteca
- Media cebolla blanca, picada
- 2 dientes de ajo, finamente picados
- 3 jitomates medianos, picados
- 2–3 chiles serranos o guajillos (al gusto), picados o molidos
- Sal al gusto
- Opcional: orégano, comino o laurel
Preparación en solo 7 pasos
- Desmenuza el chicharrón prensado en trozos medianos y resérvalo.
- En un sartén amplio, calienta el aceite o la manteca a fuego medio.
- Sofríe la cebolla hasta que esté transparente y agrega el ajo; cocina por 1 minuto.
- Incorpora el jitomate y los chiles. Cocina hasta que el jitomate suelte su jugo y la salsa espese ligeramente.
- Agrega el chicharrón prensado, mezcla bien y cocina de 8 a 10 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que esté bien dorado y jugoso.
- Sazona con sal y, si lo deseas, añade las especias.
- Retira del fuego y deja reposar un par de minutos antes de servir.
Así puedes servir el chicharrón prensado
- En tacos: la forma más tradicional y popular. Taco de chicharrón prensado con tortillas calientes de maíz o harina. Acompáñalo con salsa verde o roja, cilantro fresco y limón. Añade un poco de cebolla y, si te gustan los sabores intensos, un poco de rábano.
- Con frijoles: puedes servir el chicharrón prensado junto a frijoles refritos o frijoles de la olla. Es ideal para acompañar en bowl o plato hondo, creando una especie de bowl mexicano.
- En tortas: haz una torta usando un pan bolillo o telera. Coloca el chicharrón prensado junto con aguacate, lechuga o tomate. Añade un poco de mayonesa o salsa para darle un toque extra.
- En ensaladas: si buscas algo más fresco, puedes mezclarlo con una ensalada. Combínalo con hojas de lechuga, jitomates picados y un poco de aguacate. Una vinagreta de limón, aceite de oliva y sal queda perfecta.
- Como acompañante: puedes servirlo como acompañante de otros platillos mexicanos. Acompáñalo con arroz rojo, sopes o quesadillas.
- En burritos o quesadillas: enrolla el chicharrón prensado con un poco de queso en una tortilla de harina para un delicioso burrito o quesadilla.