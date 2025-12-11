inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Receta de camarones al ajillo ricos y picositos, muy al estilo mexicano | En pocos pasos

Checa cómo hacer la receta de este platillo fácil, picosito y perfecto para cualquier antojo, en minutos y con ese toque picante que los hace irresistibles.

Receta de camarones al ajillo
|Canva
Notas,
Comida

Escrito por: Ana André | DR

Los camarones al ajillo son un clásico de la cocina mexicana: rápidos, picositos y llenos de sabor. Con unos cuantos ingredientes y en muy pocos pasos, puedes preparar la receta de este platillo irresistible que funciona perfecto para la comida, la cena o como botana especial. Aquí te contamos cómo lograr que queden jugosos y con ese toque picante que enamora.

Desde el sitio web culinario RecetasGratis.net compartieron el paso a paso para conseguir este plato y quedar como un experto en la cocina frente a amigos o familiares.

Los ingredientes que necesitas para hacer camarones al ajillo

  • 500 g de camarones pelados y desvenados
  • 4–5 dientes de ajo finamente picados
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1 cucharada de aceite
  • 1–2 chiles de árbol picados (o al gusto)
  • Jugo de 1 limón
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil o cilantro picado (opcional)
  • Paprika o chile en polvo (opcional para dar más color)
camarones

Así es la preparación en pocos pasos

  1. Sazona los camarones: colócalos en un bowl y agrégales sal, pimienta y un poco de paprika o chile en polvo. Mezcla.
  2. Sofríe el ajo y el chile: en un sartén caliente agrega la mantequilla y el aceite. Cuando derrita, añade el ajo y los chiles. Cocina a fuego medio hasta que suelten aroma (sin que el ajo se queme).
  3. Agrega los camarones: incorpora los camarones al sartén y saltea 3–5 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que cambien a color rosado.
  4. Añade el toque ácido: exprime el jugo de limón encima y mezcla para integrar.
  5. Decora y sirve: retira del fuego, espolvorea cilantro o perejil picado y sirve caliente.

Beneficios de comer camarones

Expertos del portal Health revelaron que ingerir camarones comprende una serie de beneficios para tu salud, como por ejemplo:

  • Son ricos en proteína de alta calidad: aportan proteínas magras que ayudan a reparar tejidos, mantener la masa muscular y generar saciedad sin sumar muchas calorías.
  • Son bajos en calorías y grasas: son una excelente opción para quienes buscan una alimentación ligera sin sacrificar sabor.
  • Contienen omega-3: este tipo de grasa saludable ayuda a proteger el corazón, mejorar la función cerebral y reducir inflamación.
  • Aportan vitaminas y minerales esenciales: son fuente de Vitamina B12 (energía y salud neurológica) Vitamina D (huesos y defensas) Yodo (función tiroidea) Selenio (antioxidante que protege las células)
  • Tienen antioxidantes naturales: incluyen astaxantina, un antioxidante que puede favorecer la salud de la piel y reducir el daño celular.
  • Son fáciles de digerir: su textura suave y composición los hace ideales para comidas ligeras y fáciles de procesar.
Tags relacionados
Recetas

Galerías y Notas Azteca UNO