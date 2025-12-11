Receta de camarones al ajillo ricos y picositos, muy al estilo mexicano | En pocos pasos

Los camarones al ajillo son un clásico de la cocina mexicana: rápidos, picositos y llenos de sabor. Con unos cuantos ingredientes y en muy pocos pasos, puedes preparar la receta de este platillo irresistible que funciona perfecto para la comida, la cena o como botana especial. Aquí te contamos cómo lograr que queden jugosos y con ese toque picante que enamora.

Desde el sitio web culinario RecetasGratis.net compartieron el paso a paso para conseguir este plato y quedar como un experto en la cocina frente a amigos o familiares.

Los ingredientes que necesitas para hacer camarones al ajillo

500 g de camarones pelados y desvenados

4–5 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de aceite

1–2 chiles de árbol picados (o al gusto)

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta al gusto

Perejil o cilantro picado (opcional)

Paprika o chile en polvo (opcional para dar más color)

Así es la preparación en pocos pasos

Sazona los camarones: colócalos en un bowl y agrégales sal, pimienta y un poco de paprika o chile en polvo. Mezcla. Sofríe el ajo y el chile: en un sartén caliente agrega la mantequilla y el aceite. Cuando derrita, añade el ajo y los chiles. Cocina a fuego medio hasta que suelten aroma (sin que el ajo se queme). Agrega los camarones: incorpora los camarones al sartén y saltea 3–5 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que cambien a color rosado. Añade el toque ácido: exprime el jugo de limón encima y mezcla para integrar. Decora y sirve: retira del fuego, espolvorea cilantro o perejil picado y sirve caliente.

Beneficios de comer camarones

Expertos del portal Health revelaron que ingerir camarones comprende una serie de beneficios para tu salud, como por ejemplo:

