Receta de camarones al ajillo ricos y picositos, muy al estilo mexicano | En pocos pasos
Checa cómo hacer la receta de este platillo fácil, picosito y perfecto para cualquier antojo, en minutos y con ese toque picante que los hace irresistibles.
Los camarones al ajillo son un clásico de la cocina mexicana: rápidos, picositos y llenos de sabor. Con unos cuantos ingredientes y en muy pocos pasos, puedes preparar la receta de este platillo irresistible que funciona perfecto para la comida, la cena o como botana especial. Aquí te contamos cómo lograr que queden jugosos y con ese toque picante que enamora.
Desde el sitio web culinario RecetasGratis.net compartieron el paso a paso para conseguir este plato y quedar como un experto en la cocina frente a amigos o familiares.
Los ingredientes que necesitas para hacer camarones al ajillo
- 500 g de camarones pelados y desvenados
- 4–5 dientes de ajo finamente picados
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de aceite
- 1–2 chiles de árbol picados (o al gusto)
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil o cilantro picado (opcional)
- Paprika o chile en polvo (opcional para dar más color)
Así es la preparación en pocos pasos
- Sazona los camarones: colócalos en un bowl y agrégales sal, pimienta y un poco de paprika o chile en polvo. Mezcla.
- Sofríe el ajo y el chile: en un sartén caliente agrega la mantequilla y el aceite. Cuando derrita, añade el ajo y los chiles. Cocina a fuego medio hasta que suelten aroma (sin que el ajo se queme).
- Agrega los camarones: incorpora los camarones al sartén y saltea 3–5 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que cambien a color rosado.
- Añade el toque ácido: exprime el jugo de limón encima y mezcla para integrar.
- Decora y sirve: retira del fuego, espolvorea cilantro o perejil picado y sirve caliente.
Beneficios de comer camarones
Expertos del portal Health revelaron que ingerir camarones comprende una serie de beneficios para tu salud, como por ejemplo:
- Son ricos en proteína de alta calidad: aportan proteínas magras que ayudan a reparar tejidos, mantener la masa muscular y generar saciedad sin sumar muchas calorías.
- Son bajos en calorías y grasas: son una excelente opción para quienes buscan una alimentación ligera sin sacrificar sabor.
- Contienen omega-3: este tipo de grasa saludable ayuda a proteger el corazón, mejorar la función cerebral y reducir inflamación.
- Aportan vitaminas y minerales esenciales: son fuente de Vitamina B12 (energía y salud neurológica) Vitamina D (huesos y defensas) Yodo (función tiroidea) Selenio (antioxidante que protege las células)
- Tienen antioxidantes naturales: incluyen astaxantina, un antioxidante que puede favorecer la salud de la piel y reducir el daño celular.
- Son fáciles de digerir: su textura suave y composición los hace ideales para comidas ligeras y fáciles de procesar.