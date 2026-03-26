Receta fácil y económica para hacer chamucos; el pan de dulce que se viralizó en la serie ‘La Oficina’

Sin duda alguna México vuelve a conquistar a través de su pan dulce y es que en los últimos días se ha viralizado ese delicioso pan que es popularmente conocido como “chamucos” y es que con el estreno de la serie “La Oficina” se ha viralizado su nombre.

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Los chamucos se han robado la atención del público por lo que algunos están decididos a probarlos, sin embargo, en varias panaderías no se puede obtener de manera sencilla por lo que aquí te dejamos una receta fácil, rápida y económica para que puedas hacerlos en tu casa y descubrir a qué sabe este popular pan.

A diferencia de otros panes, la receta para hornear chamucos incluye ingredientes accesibles como: harina, azúcar , mantequilla, huevo y cocoa lo que les da ese característico color dorado y ligero sabor a chocolate.

#laoficinamexico #series #calvillo #aguascalientes ♬ sonido original - Kiubo - Revista Digital @kiubo_calvillo ¡Los chamucos de Calvillo en Amazon Prime! Nuestro pan trandicional de Calvillo sigue cruzando fronteras, ahora siendo mencionados en el episodio 4 en la nueva adaptación de la serie "La Oficina México". Una sería que está siendo amada por millones de méxicanos. Por si no lo sabías la historia de la oficina sucede en la ciudad de Aguascalientes. Te recomendamos verla, hay muchas más referencias a Calvillo. ¡Sin duda Calvillo sigue siendo referente cuando se habla del estado de Aguascalientes! #laoficina

Receta básica para hacer chamucos:



2 tazas de harina

½ taza de azúcar

2 cucharadas de cacao

1 huevo

80 g de mantequilla

½ taza de leche de vaca tibia

1 cucharadita de levadura

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Modo de preparación paso a paso:

En un bolw agrega las dos tazas de harina, la media taza de azúcar, las dos cucharadas de cacao, la levadura y la sal.

Una vez que mezcles todas los ingredientes secos, en el mismo bowl agrega los líquidos los cuales son: el huevo, la leche, vainilla y los 80 gr de mantequilla, esta debe estar derretida.

Una vez incorporados todos los ingredientes mezcla todos los ingredientes hasta crear una masa suave, se deja reposar y comienza a hacer pequeñas bolas las cuales después serán un poco aplastadas hasta que quede en forma de círculo, recuerda no hacerlas tan planas ni muy abultadas, después vuelve a tomar un poco de masa y crea una tira, de igual manera la aplastas y la colocas “a los lados del círculo”, como si lo estuvieras rodeando.

Finalmente en una charola engrasada con mantequilla agrega los círculos con corona y los dejas hornear por unos 15 o 20 minutos a 180°, después saca del horno y disfruta del pan con un vaso de leche fría o café.

¿Qué son los chamucos y de dónde vienen?

Según versiones, los chamucos es un pan dulce tradicional mexicano, reconocidos por su forma rústica y su tono oscuro, que hace alusión a su nombre relacionado con “el diablo”.

Son principalmente populares de Calvillo, Aguascalientes y en estados del centro del país como Hidalgo y Puebla donde forman parte de la panadería cotidiana.

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