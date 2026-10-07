Receta de overnight oats: te quedará mejor que un restaurante y solo en 4 sencillos pasos

Preparar un desayuno delicioso no siempre requiere pasar mucho tiempo en la cocina. Al igual que ocurre con recetas caseras como este pan de elote que se prepara en 5 sencillos pasos , las opciones más sencillas pueden convertirse en las favoritas de toda la familia. Las overnight oats son una alternativa práctica, cremosa y fácil de personalizar, perfecta para dejar lista desde la noche anterior.

Las overnight oats son básicamente avena que se deja reposar durante varias horas en un líquido, generalmente leche o alguna bebida vegetal, hasta conseguir una textura suave y cremosa. De acuerdo con Conasi, el tiempo de reposo permite que la avena absorba el líquido y se ablande, mientras que ingredientes como semillas, fruta, yogur o especias pueden incorporarse para darle diferentes sabores y texturas. Conasi también recomienda ajustar las cantidades de líquido y avena según la consistencia que quieras obtener.

4 pasos para preparar overnight oats cremosas y deliciosas

La ventaja de esta receta es que no necesitas encender el horno ni utilizar demasiados utensilios. Solo tienes que mezclar los ingredientes, dejar que reposen y añadir tus toppings favoritos. Incluso puedes tomar como inspiración otras preparaciones caseras, como esta receta de pan de elote de Cocineros Mexicanos , para experimentar después con diferentes sabores y combinaciones.

1. Prepara los ingredientes

Para una porción necesitarás ½ taza de hojuelas de avena, ½ taza de leche, ¼ de taza de yogur natural, una cucharadita de semillas de chía y una cucharadita de miel. También puedes añadir un poco de canela o extracto de vainilla para darle más sabor.

Coloca todos los ingredientes en un frasco o recipiente con tapa. Es importante utilizar un recipiente con suficiente espacio para mezclar cómodamente, ya que la avena aumentará ligeramente de volumen durante el reposo. Si prefieres una preparación más líquida, puedes añadir un poco más de leche desde este momento.

2. Mezcla hasta integrar

Con una cuchara, remueve todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla uniforme. Procura que las semillas de chía queden bien distribuidas para evitar que se agrupen en una sola zona del recipiente.

En este punto también puedes personalizar la receta. Unas rodajas de plátano, frutos rojos, manzana en cubitos o un poco de cacao en polvo pueden cambiar completamente el resultado. La clave es no añadir demasiados ingredientes de golpe para conservar una textura cremosa y equilibrada.

3. Deja reposar durante la noche

Cierra el recipiente y colócalo en el refrigerador durante al menos 6 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche. Durante este tiempo, la avena absorberá parte del líquido y las semillas de chía ayudarán a espesar la preparación.

Según Shoot the Cook, uno de los puntos importantes para conseguir unas buenas overnight oats es precisamente dejar que la mezcla repose en frío el tiempo suficiente para que la avena se hidrate y adquiera una textura cremosa. La preparación puede hacerse con antelación y conservarse refrigerada, por lo que resulta especialmente práctica para desayunos de días con poco tiempo.

Las overnight oats te salvarán al día siguiente.|(Especial/Canva)

4. Añade los toppings y sirve

Al día siguiente, abre el recipiente y remueve nuevamente las overnight oats antes de servirlas. Si notas que quedaron demasiado espesas, incorpora un pequeño chorrito de leche y mezcla hasta conseguir la consistencia que prefieras.

Ahora llega la parte más divertida: añade tus toppings. Puedes colocar encima fruta fresca, nueces, almendras, crema de cacahuate, semillas, coco rallado o un poco de chocolate. Para conseguir una presentación digna de restaurante, distribuye los ingredientes por capas y reserva algunos trozos de fruta para colocarlos en la parte superior justo antes de comer.

¿Cómo conseguir unas overnight oats más cremosas?

La proporción entre avena y líquido es fundamental para conseguir la textura adecuada. Si utilizas demasiado líquido, la preparación puede quedar aguada; si utilizas muy poco, puede resultar excesivamente espesa. Por eso, puedes comenzar con una proporción equilibrada y modificarla en función del resultado que busques.

El yogur también puede ayudar a conseguir una consistencia más cremosa, mientras que las semillas de chía aportan cuerpo después del reposo. Si quieres una versión más ligera, puedes utilizar leche o bebida vegetal y reducir la cantidad de yogur.

Otro truco consiste en preparar la mezcla por la noche y añadir los ingredientes crujientes hasta el momento de servir. De esta forma, las nueces, semillas o granola conservarán su textura y crearán un contraste agradable con la avena cremosa.

En definitiva, las overnight oats son una de esas recetas que demuestran que un desayuno sencillo también puede verse y saber espectacular. Con cuatro pasos y unos cuantos ingredientes puedes dejar preparada una opción cremosa y personalizable desde la noche anterior, lista para disfrutar por la mañana sin complicaciones.