Cómo hacer pan de elote en 5 sencillos pasos: la receta de la abuela que todos quieren probar

El pan de elote es uno de esos postres mexicanos que conquistan desde el primer bocado: es suave, ligeramente húmedo, dulce y tiene ese sabor casero que recuerda a las recetas de la abuela. Lo mejor es que no necesitas ser experto en repostería para prepararlo. Con unos cuantos ingredientes y estos 5 sencillos pasos, tendrás un pan perfecto para acompañar el café de la tarde.

Para preparar esta receta, el proceso comienza con elote y leche condensada, que se llevan a la licuadora hasta obtener una mezcla uniforme. Después se incorporan la mantequilla, los huevos y finalmente los ingredientes secos antes de llevar todo al horno. Este procedimiento también aparece en la receta mostrada en el video de YouTube del canal De mi corazón a tu cocina, que sirve como referencia para esta preparación. Sigue el paso a paso:

Paso a paso para hacer un pan de elote: receta completa

1. Prepara el elote

Comienza desgranando los elotes y coloca los granos en la licuadora junto con la leche condensada. Tritura hasta conseguir una mezcla bien integrada. Si quieres ahorrar tiempo, también puedes utilizar elote blanco de lata o congelado.

2. Bate la mantequilla y los huevos

En un recipiente amplio, bate la mantequilla hasta que tenga una textura suave. Añade los huevos uno por uno y continúa batiendo hasta que se incorporen por completo. Este paso ayudará a conseguir una textura más esponjosa.

3. Incorpora la mezcla de elote

Agrega poco a poco el elote licuado con la leche condensada y mezcla hasta que todos los ingredientes estén integrados. Después incorpora harina de maíz, polvo para hornear, canela, vainilla y una pizca de sal.

4. Lleva el pan al horno

Vierte la preparación en un molde previamente engrasado y enharinado con harina de maíz. Hornea durante aproximadamente 40 a 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro este salga limpio. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde.

El pan de elote debe ser esponjoso y un poco húmedo.|(Especial/Canva)

5. Deja enfriar antes de servir

Uno de los secretos para que el pan conserve su forma es dejarlo reposar unos minutos dentro del molde antes de desmoldarlo. La receta de Pizca de Sabor recomienda dejarlo enfriar entre 10 y 15 minutos y después pasarlo a una rejilla o superficie para que termine de enfriarse. También señala que puede prepararse con elote fresco, congelado o de lata.

Puedes servirlo tal cual o espolvorear un poco de azúcar glass por encima. El resultado es un pan de elote casero, aromático y suave, ideal para acompañar una taza de café, chocolate caliente o simplemente disfrutar como postre después de la comida.