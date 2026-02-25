Paletas de hielo de aguacate: 3 pasos para hacerlas con pocos ingredientes

No hay nada como una paleta de hielo para refrescarse y si eres fan del aguacate esta receta es perfecta, además es muy económica, ya que se hace con pocos ingredientes y poco tiempo. Toma nota con los ingredientes que son muy fáciles de encontrar y deleita a tus familia con este postre frío.

Te puede interesar: Cómo hacer helado de limón en 3 pasos fáciles; receta rápida, económica y deliciosa

Ingredientes para hacer paletas de aguacate

Las porciones de los siguientes ingredientes son aproximadamente para 10 paletas de hielo sabor aguacate.

2 piezas de aguacates maduros

1 lata de leche condensada

2 tazas leche entera o evaporada

2 limones (jugo)

Esencia de vainilla (opcional)

Receta: Pasos para hacer paletas de hielo sabor aguacate

Licua: Retira la cascara y hueso de los aguacates, ponlos en una licuadora y agrega todos los ingredientes. Licúalos hasta tener una mezcla cremosa. Como opción puedes agregar pequeños pedazos de aguacate a la mezcla.

Sirve: Después de que tu mezcla esté en su punto exacto, sírvela en recipientes para paletas de hielo y si no tienes no te preocupes, puedes sustituirlos por vasos pequeños de plástico.

Congela: Mete los recipientes al congelador y deja que la mezcla se enfríe hasta alcanzar la temperatura perfecta para tener unas deliciosas paletas de hielo. Te sugerimos dejarlas al menos 3 horas.

Beneficios y propiedades del aguacate en tu salud

El aguacate tiene muchas propiedades buenas para la salud, entre ellas las grasas monoinsaturadas (buenas), fibra, potasio y diversas vitaminas que aportan grandes beneficios, uno de los más importantes es reducir el colesterol (malo).

¿Sabías que el aguacate tiene más potasio que el pantano? Así es... Contiene más de 15 nutrientes incluyendo el potasio, lo cual beneficia al sistema muscular y nervioso.

Otro de los datos importantes es que el aguacate contiene ácido fólico, por lo que es ideal que las embarazadas consuman una importante cantidad de aguacate y además, su fibra ayuda a regular los niveles de azúcar.