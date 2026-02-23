Cómo hacer helado de limón en 3 pasos fáciles; receta rápida, económica y deliciosa

La temporada de calor ya llegó y no hay nada mejor para combatirla que con un helado de limón, el cual es sumamente fácil de hacer y seguramente tendrás todos los ingredientes en tu casa para poder consentir a tu familia con este exquisito postre que se puede comer a todas horas.

Ingredientes para hacer helado de limón

Los siguientes ingredientes son aproximadamente para 1 litro de helado de limón. Con los primeros 4 ingredientes obtendrás un delicioso postre helado, pero si quieres darle mucho más sabor y consistencia suave puedes agregar los opcionales.

2 tazas de agua

1 taza de azúcar

7 limones verdes

2 litros de Hielo

Esencia de limón (opcional)

Ralladura de limón

7 g de grenetina

Procedimiento para hacer helado de limón

1. En una cacerola mediana calienta el agua y añade poco a poco el azúcar mientras bates lentamente, deja la mezcla en el fuego hasta que suelte el hervor y posteriormente espera a que se enfríe.

2. Exprime los limones y retira todas las semillas del jugo. Añade este líquido a la mezcla anterior y sigue mezclando mientras añades la esencia de limón, la ralladura y la grenetina (previamente disuelta), recuerda que los últimos ingredientes son opcionales.

3. Con ayuda de una batidora, sigue mezclando todos los ingredientes y congela por tiempos de 15 minutos en el congelador. Repite este paso al menos unas 3 veces y deja una hora más la mezcla en el congelador y listo ¡podrás disfrutar de un delicioso helado de limón!

Postres para acompañar el helado de limón

El helado de limón por si solo es un postre perfecto, pero si quieres lucirte puedes acompañar tu creación con los siguientes postres:

Pastel o pay de limón

Galletas de mantequilla o canela

Crumble de frutas

Waffles

Brownies de chocolate blanco

