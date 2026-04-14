Muere querida influencer: fue hallada en hotel a horas de anunciar compromiso y celebrar cumpleaños 31

En las últimas horas el mundo digital se ha mostrado consternado luego de que se confirmara la muerte de la creadora de contenido Ashlee Jenae el pasado 3 de abril 2026 mientras se encontraba de viaje en Zanzíbar, Tanzania, junto a su prometido, Joe McCann.

Hasta el momento, el deceso de la influencer estadounidense cuyo nombre real era Ashly Robinson ha generado conmoción internacional debido a la falta de pruebas para esclarecer lo que pasó realmente, ya que, fue hallada sin vida en un hotel días después de haber celebrado su cumpleaños y de haber anunciado su compromiso con McCann.

¿De qué murió la influencer Ashlee Jena?

De acuerdo con primeras declaraciones oficiales, la joven fue hallada inconsciente en una villa donde se hospedaba dentro de un resort por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano para su atención médica, sin embargo, personal médico confirmó su muerte horas después sin dar las causas que provocaron su fallecimiento.

Tras darse a conocer estos lamentables hechos, las autoridades de Tanzania han señalado de manera preliminar que este caso podría tratarse de un suicidio, ya que al parecer previamente había tenido diferencias con su pareja sentimental, ya que ambos se encontraban en habitaciones diferentes luego de que personal del hotel los separara por la discusión que mantenían.

Tras estas declaraciones, la familia de Jenae sigue buscando respuestas ya que rechazan esta versión, asimismo, ha insistido en que la investigación siga abierta, debido a que los oficiales han declarado que no hay causa oficial confirmada hasta el momento del deceso de Ashlee.

¿Quién era Ashlee Jenae, la influencer que murió de manera misteriosa en Tanzania?

Ashlee Jenae, era una influencer originaria de Estados Unidos, enfocada en mostrarle a sus más de 80 mil seguidores su contenido visual enfocado en estilo de vida, viajes y experiencias personales como las que vivía con Jos McCann.

Su última publicación fue realizada durante su cumpleaños donde escribió;” Capitulo 31 y estoy exactamente donde debo estar”.