Exatlón México: Mario Mono Osuna, Adrián Leo, Alexis Vargas o Humberto, descubre quién gana el Power Token Varonil

Los Azules han vivido los mejores días de la novena temporada de Exatlón México, y es que pudieron hacerse con las primeras competencias de la semana 29 de la novena temporada, primero ganaron el Juego por la Ventaja con un marcador de 5-3 y posteriormente retuvieron la Villa 360 ganando 8-3; ahora se pone en juego el Power Token Varonil, descubre quién lo gana hoy en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, dar clic aquí para ver fotos, videos y programas completos.

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Los participantes de Exatlón México pudieron hablar con sus seres queridos

Azules y Rojos pudieron hablar con sus seres queridos, sin embargo, antes de llevarse a cabo el Juego por la Ventaja, los que hablaron primero con sus familiares, fueron los celestes; los padres de Adrián Leo le dijeron que le mandaran saludar a Katia Gallegos, mientras que, los de la mamá del basquetbolista, la felicitaron por llegar a la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.

Evelyn Guijarro también dijo que, ver a su mamá fue una inyección de motivación y más por haber llegado a dicha instancia de la competencia. Alexis Vargas quien es muy expresivo, se le vio muy contento por hablar con sus familiares; por su parte Valery Carranza también mostró mucha felicidad y dijo que, aunque son semanas, ella ve a los integrantes de su familia más pequeños con grandes crecimientos y distintos.

Tras ganar el Juego por la Ventaja, quien se mostró muy contento fue Adrián Leo, y es que saben que, ganar el Juego por la Ventaja es un arma muy importante ya que la pueden ocupar principalmente en los Juegos por la Supervivencia, pero fue Katia Gallegos quien dijo que este incentivo lo pueden ocupar en alguien rápido como Mati Álvarez o Benyamin Saracho.

Por otro lado, Terminator, les exigió a los Rojos que ella quería ganar la Villa ya que no era justo que estuvieran tanto tiempo en la Barraca, por lo que, les pidió que dieran todo para ganar el inmueble con lujos; pero, al final el resultado no les favoreció en nada, ya que perdieron con un tablero de 8-5.