Receta de chilaquiles rojos más deliciosos que el resto: puedes hacerlos en solo 4 pasos

Los chilaquiles rojos son un clásico del desayuno mexicano, pero esta versión destaca por su sabor más intenso, su textura equilibrada y una preparación sorprendentemente sencilla. Con solo cuatro pasos e ingredientes básicos, puedes lograr este platillo lleno de color, aroma y ese toque casero que los hace irresistibles. Si buscas una receta fácil , rápida y mucho más sabrosa que la habitual, esta es la ideal para ti.

De acuerdo al portal de guía culinaria The Kitchn, puedes preparar este tradicional plato de México con pocos ingredientes y de una forma sencilla.

Estos son los ingredientes que necesitas para hacer chilaquiles rojos

12 tortillas de maíz cortadas en triángulos (o totopos caseros)

4 jitomates maduros

2 chiles guajillos (sin semillas)

1 diente de ajo

1/4 de cebolla

Sal al gusto

Aceite vegetal

Crema, queso fresco, cebolla en plumas y cilantro para decorar

(Opcional) Pollo deshebrado o huevo estrellado.

Chilaquiles Chilakillers

Así es la preparación en 4 pasos

Asa y licúa la salsa: asa los jitomates, la cebolla y el ajo hasta que tomen color. Hidrata los chiles guajillos en agua caliente 10 minutos, y después licúa todo con una taza de agua y sal al gusto. Cocina la salsa: vierte la mezcla en una olla con una cucharadita de aceite. Cocina a fuego medio por 5–7 minutos hasta que espese y los sabores se integren. Prepara los totopos: fríe las tortillas en triángulos hasta que queden crujientes, o usa totopos ya hechos. Escurre el exceso de aceite. Mezcla y sirve: agrega los totopos a la salsa caliente (o vierte la salsa encima si prefieres que no se ablanden demasiado). Mezcla suavemente y sirve de inmediato. Decora con crema, queso, cebolla y cilantro.

¿Con qué se pueden comer los chilaquiles rojos?