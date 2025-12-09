Receta de chilaquiles rojos más deliciosos que el resto: puedes hacerlos en solo 4 pasos
Estos chilaquiles rojos destacan por su sabor casero, su textura perfecta y una preparación sencilla que cualquiera puede lograr. Checa cómo hacer esta receta.
Los chilaquiles rojos son un clásico del desayuno mexicano, pero esta versión destaca por su sabor más intenso, su textura equilibrada y una preparación sorprendentemente sencilla. Con solo cuatro pasos e ingredientes básicos, puedes lograr este platillo lleno de color, aroma y ese toque casero que los hace irresistibles. Si buscas una receta fácil , rápida y mucho más sabrosa que la habitual, esta es la ideal para ti.
De acuerdo al portal de guía culinaria The Kitchn, puedes preparar este tradicional plato de México con pocos ingredientes y de una forma sencilla.
Estos son los ingredientes que necesitas para hacer chilaquiles rojos
- 12 tortillas de maíz cortadas en triángulos (o totopos caseros)
- 4 jitomates maduros
- 2 chiles guajillos (sin semillas)
- 1 diente de ajo
- 1/4 de cebolla
- Sal al gusto
- Aceite vegetal
- Crema, queso fresco, cebolla en plumas y cilantro para decorar
- (Opcional) Pollo deshebrado o huevo estrellado.
Así es la preparación en 4 pasos
- Asa y licúa la salsa: asa los jitomates, la cebolla y el ajo hasta que tomen color. Hidrata los chiles guajillos en agua caliente 10 minutos, y después licúa todo con una taza de agua y sal al gusto.
- Cocina la salsa: vierte la mezcla en una olla con una cucharadita de aceite. Cocina a fuego medio por 5–7 minutos hasta que espese y los sabores se integren.
- Prepara los totopos: fríe las tortillas en triángulos hasta que queden crujientes, o usa totopos ya hechos. Escurre el exceso de aceite.
- Mezcla y sirve: agrega los totopos a la salsa caliente (o vierte la salsa encima si prefieres que no se ablanden demasiado). Mezcla suavemente y sirve de inmediato. Decora con crema, queso, cebolla y cilantro.
¿Con qué se pueden comer los chilaquiles rojos?
- Proteínas que combinan perfecto:
- Huevo estrellado
- Huevo revuelto
- Pollo deshebrado
- Carne asada o arrachera
- Cecina
- Chorizo dorado
- Bistec picado
- Tofu dorado (opción vegetariana)
- Lácteos y toppings clásicos:
- Queso fresco o panela
- Queso rallado (tipo Oaxaca o manchego)
- Crema ácida
- Cebolla en plumas
- Aguacate
- Cilantro picado
- Rábanos en láminas
- Acompañamientos extras:
- Frijoles refritos o de olla
- Arroz rojo
- Pan bolillo para “sopear”
- Tortillas recién hechas
- Para darles un plus de sabor:
- Salsa extra (roja o verde)
- Rodajas de chile jalapeño o serrano
- Limón exprimido
- Crema de chipotle
- Salsa macha