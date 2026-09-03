Sopa de tortilla azteca: el secreto para un caldo espeso y aromático

La sopa de tortilla azteca es uno de los grandes platillos de la gastronomía mexicana, reconocida por su combinación única de textura crujiente, aromas ahumados y un caldo reconfortante. Este platillo no solo destaca por la riqueza de sus acompañamientos, sino también por el equilibrio perfecto de sus chiles secos, que le otorgan una personalidad inconfundible a cada cucharada.

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El verdadero corazón de esta receta reside en lograr una consistencia profunda y aromática sin perder la fluidez característica de un buen caldo casero. Con unos sencillos trucos en la preparación de las verduras y la molienda de las tortillas fritas directamente en la base, es posible obtener un cuerpo suave, terso y repleto de sabor que elevará tu platillo al nivel de la cocina tradicional más auténtica.

¿Cuál es el secreto para que el caldo de la sopa de tortilla quede espeso?

El secreto fundamental para que el caldo de la sopa de tortilla quede espeso, suave y aterciopelado consiste en licuar un par de tortillas previamente fritas o tostadas directamente junto con la base de jitomate, cebolla, ajo y chiles secos. Al moler la tortilla dentro de esta mezcla, el almidón natural actúa como un espesante artesanal, dándole un cuerpo incomparable y acentuando ese reconfortante sabor ahumado a maíz.

Para garantizar un resultado perfecto, asa o sofríe muy bien los jitomates y los chiles pasilla o guajillo antes de llevarlos a la licuadora con la tortilla. Este paso previo concentra los azúcares naturales de los vegetales y potencia la riqueza del aroma en todo el platillo.

Una vez licuados los ingredientes con la tortilla, fríe la salsa en una olla con un poco de aceite bien caliente y déjala espesar unos minutos antes de incorporar el caldo de pollo. Este sofrito inicial es clave para que los sabores se asienten, la mezcla reduzca ligeramente y obtengas la consistencia ideal de una tortilla crujiente sin sentirse pesado ni demasiado líquido.