Manualidades de superhéroes: 3 ideas para crear organizadores temáticos para el escritorio

Las redes sociales no solo sirven para entretenernos minuto a minuto, sino que son una verdadera fuente de inspiración. Saber buscar lo que necesitamos nos permite llegar a contenido enriquecedor como por ejemplo los proyectos de manualidades.

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Esta práctica es una de las más elegidas en el presente por quienes, además de poner a prueba su creatividad, buscan alejarse de las pantallas y darle una pausa a sus pesadas rutinas laborales. Así es como las manualidades se posicionan muy bien y los proyectos despiertan una gran curiosidad.

Manualidades de superhéroes

Como se mencionó, la inspiración que ofrecen las redes sociales invita a proceder con manualidades de diferentes ámbitos. Al respecto, hoy te proponemos 3 ideas que de seguro te gustarán ya que están inspiradas en superhéroes.

El primero proyecto es la creación de un organizador de lápices con latas de "Los Vengadores". Para hacerlo necesitas latas de conserva limpias, goma EVA o cartulina de colores (rojo, azul, amarillo, verde), silicona líquida y tijeras.

Paso a paso

Forra cada lata con el color base del personaje (ej. azul para Capitán América, verde para Hulk, rojo para Iron Man). Recorta e pega el símbolo icónico en el centro de cada lata (la estrella, el puño o el reactor arc). Puedes unir tres latas en línea sobre una base de cartón para tener un organizador modular.

¿Cómo crear organizadores temáticos?

Aún quedan dos propuestas que descubrir y poner en práctica. Estas manualidades basadas en superhéroes no dejan de sorprender pero maravillan porque alimentan nuestra imaginación y son muy fáciles de hacer:

Portalápices de escritorio tipo "Escudo del Capitán América"

Materiales: Discos de cartón reciclado, pintura acrílica (roja, blanca, azul y plateada), pinceles y un tubo de cartón corto (como el del papel higiénico).

Paso a paso



Pinta el tubo de cartón de color azul marino o negro. Corta un círculo de cartón para la parte trasera y dibuja el escudo en un círculo frontal más grande, pintando los anillos concéntricos y la estrella central. Pega el tubo detrás del escudo para ocultar la estructura y crear un recipiente amplio para tijeras, reglas y marcadores.

Caja organizadora de cómics "Bati-Señal" para documentos y libretas

Materiales: Una caja de cereales vacía, papel de diario o fotocopias de páginas de cómics, cola vinílica, pintura negra y amarilla.

Paso a paso

